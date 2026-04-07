Nga cảnh báo các nước Baltic liên quan đến cáo buộc cho Ukraine sử dụng không phận

Phát biểu với báo giới tại Moscow, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các quốc gia Baltic “đã nhận được cảnh báo thích đáng”.

“Nếu chính quyền các nước này đủ tỉnh táo, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng”, truyền thông Nga dẫn lời bà Zakharova cho hay. Dù kiên định ủng hộ Ukraine, 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva vẫn tránh tham gia trực tiếp vào giao tranh, chỉ cung cấp hỗ trợ quân sự, tình báo và viện trợ nhân đạo cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

Những phát biểu của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine gia tăng các đợt tấn công trong những tuần gần đây nhằm vào các cảng dầu của Nga dọc bờ Biển Baltic. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào khu vực Leningrad ở Tây Bắc nước Nga, nằm ven Biển Baltic và giáp biên giới Estonia.

Đại tá Ants Kiviselg, chỉ huy Trung tâm Tình báo Quân đội Estonia ngày 6/4 tái khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với kênh ERR rằng, Tallinn sẽ không cho phép lãnh thổ hoặc không phận của mình bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

“Chúng tôi đã khuyến nghị lựa chọn các hành lang tấn công để UAV Ukraine không đi vào không phận Estonia”, ông Kiviselg cho biết, đồng thời thừa nhận “không thể loại trừ hoàn toàn” khả năng thiết bị bay không người lái của Ukraine vô tình xâm nhập không phận Estonia khi tần suất các cuộc tấn công gia tăng. Những phát biểu này được đưa ra sau khi hai thiết bị bay không người lái của Ukraine lần lượt bay lạc vào không phận Latvia và Estonia trong một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đêm 25/3.

Tuần trước, Latvia cũng ra tuyên bố bác bỏ các cáo buộc của Moscow về việc cho phép sử dụng không phận nước này.

“Latvia bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc sai sự thật do Nga lan truyền rằng Latvia cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga và yêu cầu rút lại ngay lập tức thông tin sai lệch này”, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ trong thông cáo ngày 31/3.