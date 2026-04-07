Nga cảnh báo các nước Baltic liên quan đến cáo buộc cho Ukraine sử dụng không phận

Thứ Ba, 18:30, 07/04/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/4 đã đưa ra những cảnh báo mang tính ẩn ý đối với các quốc gia Baltic, sau khi Moscow cho rằng các đồng minh của Kiev đang cho phép sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng của Nga trên Biển Baltic - một cáo buộc mà các nước Baltic nhiều lần bác bỏ.

Phát biểu với báo giới tại Moscow, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các quốc gia Baltic “đã nhận được cảnh báo thích đáng”.

“Nếu chính quyền các nước này đủ tỉnh táo, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng”, truyền thông Nga dẫn lời bà Zakharova cho hay. Dù kiên định ủng hộ Ukraine, 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva vẫn tránh tham gia trực tiếp vào giao tranh, chỉ cung cấp hỗ trợ quân sự, tình báo và viện trợ nhân đạo cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

Những phát biểu của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine gia tăng các đợt tấn công trong những tuần gần đây nhằm vào các cảng dầu của Nga dọc bờ Biển Baltic. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào khu vực Leningrad ở Tây Bắc nước Nga, nằm ven Biển Baltic và giáp biên giới Estonia.

Đại tá Ants Kiviselg, chỉ huy Trung tâm Tình báo Quân đội Estonia ngày 6/4 tái khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với kênh ERR rằng, Tallinn sẽ không cho phép lãnh thổ hoặc không phận của mình bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

“Chúng tôi đã khuyến nghị lựa chọn các hành lang tấn công để UAV Ukraine không đi vào không phận Estonia”, ông Kiviselg cho biết, đồng thời thừa nhận “không thể loại trừ hoàn toàn” khả năng thiết bị bay không người lái của Ukraine vô tình xâm nhập không phận Estonia khi tần suất các cuộc tấn công gia tăng. Những phát biểu này được đưa ra sau khi hai thiết bị bay không người lái của Ukraine lần lượt bay lạc vào không phận Latvia và Estonia trong một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đêm 25/3.

Tuần trước, Latvia cũng ra tuyên bố bác bỏ các cáo buộc của Moscow về việc cho phép sử dụng không phận nước này.

“Latvia bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc sai sự thật do Nga lan truyền rằng Latvia cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga và yêu cầu rút lại ngay lập tức thông tin sai lệch này”, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ trong thông cáo ngày 31/3.

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: Nga cảnh báo xung đột Ukraine cáo buộc Ukraine sử dụng không phận đồng minh của Ukraine hỗ trợ Ukraine
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/4/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/4/2026.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông
Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông

VOV.VN - Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 480 km vuông lãnh thổ tại các khu vực tiền tuyến phía Đông và Đông Nam kể từ cuối tháng 1/2026, Tổng tư lệnh quân đội nước này - ông Oleksandr Syrskyi cho biết, đồng thời cảnh báo Nga vẫn đang tiếp tục chiến dịch tấn công mùa xuân.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông

VOV.VN - Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 480 km vuông lãnh thổ tại các khu vực tiền tuyến phía Đông và Đông Nam kể từ cuối tháng 1/2026, Tổng tư lệnh quân đội nước này - ông Oleksandr Syrskyi cho biết, đồng thời cảnh báo Nga vẫn đang tiếp tục chiến dịch tấn công mùa xuân.

Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine
Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen trong đêm 5/4 đã khiến 3 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và nhà ở, giới chức địa phương cho hay.

Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine

Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen trong đêm 5/4 đã khiến 3 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và nhà ở, giới chức địa phương cho hay.

