Độc đáo cuộc sống ở thành phố lạnh giá nhất thế giới

Nhiệt độ tại Yakutsk - nơi được mệnh danh là địa điểm lạnh nhất trên trái đất đã giảm xuống âm 50 độ C vào hôm qua (15/1) trong một đợt lạnh kéo dài bất thường. Tuy nhiên, đây không phải là điều quá bất ngờ khi trong những tháng mùa đông, nhiệt độ trung bình tại Yakutsk vào khoảng âm 40 độ C. Người dân nơi đây đã quen với quang cảnh “băng tuyết đóng băng” toàn thành phố. Ngay cả những ngày có nắng ấm, vạn vật đều có thể bị đông cứng chỉ sau vài giây ở ngoài trời. Một ấm nước sôi 100 độ C khi hắt lên trời sẽ lập tức trở thành băng tuyết.

Ảnh minh họa: National Geographic

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, thành phố này vẫn có khoảng 300.000 dân địa phương sinh sống. Họ có những kinh nghiệm phong phú để đối phó với khí hậu khắc nghiệt, nơi tưởng chừng như không còn chỗ cho sự sống.

Chị Anastasia Gruzdeva, công dân của Yakutsk chia sẻ kinh nghiệm mặc ấm khi đi ra đường: “Bạn không thể chiến đấu với băng giá. Do đó, bạn có thể điều chỉnh điều này và ăn mặc phù hợp. Tôi có hai chiếc găng tay, hai chiếc khăn quàng cổ. Giày phải ấm và cần phải che đầu của bạn. Tất cả rất quan trọng. Ngoài ra, quần phải ấm, vì mất nhiệt nhiều nhất ở vùng chân”.

Trong khi đó, người bán cá Alyona Zaiteseva cho biết, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường trong sự giá lạnh nơi đây.

“Hôm nay rất lạnh. Tôi nghĩ vào khoảng âm 51 độ C. Chúng tôi đang đóng băng. Nhưng vẫn có khách hàng mua cá và chúng tôi vẫn hoạt động bình thường”.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp của vĩ độ cao và diện tích rộng lớn là lý do dẫn đến nhiệt độ thấp tại Yakutsk nói riêng và Siberia nói chung. Năm 2018, nhiệt kế thủy ngân từng ghi nhận nhiệt độ ở Yakutsk chạm đáy âm 65 độ C, được coi là nhiệt độ thấp nhất từ trước tới nay./.