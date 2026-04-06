Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người dân Australia mua xe đạp điện

Số lượng xe đạp điện bán ra tại Australia trong những tuần gần đây đang gia tăng nhanh chóng. Trong những ngày qua, cửa hàng bán xe đạp điện Glen Parker Cycles tại thành phố Perth, bang Tây Australia đã đón nhiều khách hàng tới xem và mua xe điện. Nếu thông thường một tuần cửa hàng bán từ 3 đến 4 xe đạp điện thì trong 10 ngày qua, số lượng xe đạp điện bán ra là gần 30 xe.

Ảnh minh họa: Reuters

Hai cửa hàng bán xe đạp điện khác ở bang Tây Australia là Mercer Cycles, Greg Cycles ở cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Tuy vậy không chỉ mua xe đạp điện, nhiều người còn tìm đến các cửa hàng này để sửa xe đạp cũ để có thể sử dụng được.

Theo ông Dennis Lightfoot, chủ cửa hàng bán xe đạp điện Glen Parker Cycles, nhiều người tới đây nói rằng một trong những lý do khiến họ quyết định mua xe đạp là giá xăng dầu tăng cao trong những ngày qua. Nhiều người trước đó còn đang chần chừ chưa quyết định thì việc xăng dầu tăng giá trong những tuần qua đã tạo thêm lý do để họ đầu tư tiền mua xe đạp điện.

Hiện tại một xe đạp điện tầm trung tại Australia có giá giao động từ 2000 AUD đến 3000 AUD.