Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người dân Australia mua xe đạp điện

Thứ Hai, 15:58, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, người dân Australia đang chuyển sang sử dụng xe đạp điện khi số lượng xe đạp điện bán ra tại thị trường nước này đang tăng nhanh.

Số lượng xe đạp điện bán ra tại Australia trong những tuần gần đây đang gia tăng nhanh chóng. Trong những ngày qua, cửa hàng bán xe đạp điện Glen Parker Cycles tại thành phố Perth, bang Tây Australia đã đón nhiều khách hàng tới xem và mua xe điện. Nếu thông thường một tuần cửa hàng bán từ 3 đến 4 xe đạp điện thì trong 10 ngày qua, số lượng xe đạp điện bán ra là gần 30 xe.

gia nhien lieu tang cao, nhieu nguoi dan australia mua xe dap dien hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Hai cửa hàng bán xe đạp điện khác ở bang Tây Australia là Mercer Cycles, Greg Cycles ở cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Tuy vậy không chỉ mua xe đạp điện, nhiều người còn tìm đến các cửa hàng này để sửa xe đạp cũ để có thể sử dụng được.

Theo ông Dennis Lightfoot, chủ cửa hàng bán xe đạp điện Glen Parker Cycles, nhiều người tới đây nói rằng một trong những lý do khiến họ quyết định mua xe đạp là giá xăng dầu tăng cao trong những ngày qua. Nhiều người trước đó còn đang chần chừ chưa quyết định thì việc xăng dầu tăng giá trong những tuần qua đã tạo thêm lý do để họ đầu tư tiền mua xe đạp điện.

Hiện tại một xe đạp điện tầm trung tại Australia có giá giao động từ 2000 AUD đến 3000 AUD.

Việt Nga/VOV-Australia
Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện
VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.

Giá xăng leo thang, nhiều người dân Campuchia chuyển sang xe điện
VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, làn sóng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện (EV) tại Campuchia đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục trong đầu năm 2026.

Ông Kim Jong Un dự diễn tập thử nghiệm xe tăng thế hệ mới
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 19/3 đã trực tiếp giám sát một cuộc tập trận tấn công phối hợp giữa bộ binh và xe tăng. Tại đây, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ chủ động trên xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới.

