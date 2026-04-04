Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Quốc vụ viện Trung Quốc tại “Phương án hành động khắc phục toàn diện các nguy cơ mất an toàn của xe đạp điện” ban hành tháng 4/2024, qua đó hoàn thiện hệ thống thu hồi và xử lý ắc quy cũ, thúc đẩy việc thu gom pin lithium đúng quy cách, sử dụng khoa học và hiệu quả.

Xe điện Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo Thông báo, Trung Quốc sẽ tập trung phát huy tối đa vai trò của mạng lưới hợp tác xã cung ứng tiêu thụ, vốn có hệ thống thu gom phế liệu rộng khắp từ cơ sở. Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất xe đạp điện và pin lithium được khuyến khích hợp tác với hệ thống hợp tác xã để xây dựng các điểm lưu giữ tạm thời và điểm dịch vụ thu hồi pin, bảo đảm pin cũ được phân loại, lưu kho và chuyển giao đúng kỹ thuật.

Đồng thời, các doanh nghiệp đầu ngành như Tập đoàn Tài nguyên Tái chế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ quy hoạch mạng lưới thu hồi chủ đạo, xây dựng các trung tâm phân loại và cơ sở tái chế hiện đại, đồng thời nhân rộng mô hình “thu gom – vận chuyển – xử lý” khép kín tại những khu vực có mật độ xe đạp điện cao như Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông, Trùng Khánh…

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chủ trương ứng dụng công nghệ số để quản lý luồng pin lithium. Các bên liên quan sẽ được hướng dẫn tải thông tin về nguồn gốc, số lượng, nơi đến của pin lên nền tảng số, giúp giám sát minh bạch từ khâu thu gom, vận chuyển đến xử lý cuối cùng.

Về lộ trình triển khai, các Sở Công Thương và Hợp tác xã cung ứng tiêu thụ địa phương được yêu cầu thiết lập cơ chế kết nối liên ngành, thường xuyên trao đổi, báo cáo tiến độ. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ toàn quốc Trung Quốc sẽ định kỳ điều phối, giám sát tình hình thực hiện.

Việc xây dựng hệ thống thu hồi bài bản được kỳ vọng không chỉ giúp giải quyết nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ từ pin thải, mà còn góp phần tận dụng nguồn tài nguyên quý giá trong pin lithium, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại quốc gia tỷ dân.