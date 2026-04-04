中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

Thứ Bảy, 11:49, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.

Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Quốc vụ viện Trung Quốc tại “Phương án hành động khắc phục toàn diện các nguy cơ mất an toàn của xe đạp điện” ban hành tháng 4/2024, qua đó hoàn thiện hệ thống thu hồi và xử lý ắc quy cũ, thúc đẩy việc thu gom pin lithium đúng quy cách, sử dụng khoa học và hiệu quả.

trung quoc thuc day xay dung he thong thu hoi pin lithium xe dap dien hinh anh 1
Xe điện Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo Thông báo, Trung Quốc sẽ tập trung phát huy tối đa vai trò của mạng lưới hợp tác xã cung ứng tiêu thụ, vốn có hệ thống thu gom phế liệu rộng khắp từ cơ sở. Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất xe đạp điện và pin lithium được khuyến khích hợp tác với hệ thống hợp tác xã để xây dựng các điểm lưu giữ tạm thời và điểm dịch vụ thu hồi pin, bảo đảm pin cũ được phân loại, lưu kho và chuyển giao đúng kỹ thuật.

Đồng thời, các doanh nghiệp đầu ngành như Tập đoàn Tài nguyên Tái chế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ quy hoạch mạng lưới thu hồi chủ đạo, xây dựng các trung tâm phân loại và cơ sở tái chế hiện đại, đồng thời nhân rộng mô hình “thu gom – vận chuyển – xử lý” khép kín tại những khu vực có mật độ xe đạp điện cao như Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông, Trùng Khánh…

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chủ trương ứng dụng công nghệ số để quản lý luồng pin lithium. Các bên liên quan sẽ được hướng dẫn tải thông tin về nguồn gốc, số lượng, nơi đến của pin lên nền tảng số, giúp giám sát minh bạch từ khâu thu gom, vận chuyển đến xử lý cuối cùng.

Về lộ trình triển khai, các Sở Công Thương và Hợp tác xã cung ứng tiêu thụ địa phương được yêu cầu thiết lập cơ chế kết nối liên ngành, thường xuyên trao đổi, báo cáo tiến độ. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ toàn quốc Trung Quốc sẽ định kỳ điều phối, giám sát tình hình thực hiện.

Việc xây dựng hệ thống thu hồi bài bản được kỳ vọng không chỉ giúp giải quyết nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ từ pin thải, mà còn góp phần tận dụng nguồn tài nguyên quý giá trong pin lithium, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại quốc gia tỷ dân.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: trung quốc xe điện chính sách xe điện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, làn sóng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện (EV) tại Campuchia đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục trong đầu năm 2026.

VOV.VN -  Trung Quốc hiện vận hành mạng lưới trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới, với hàng triệu cổng sạc phủ khắp từ đô thị sầm uất đến các tuyến cao tốc liên tỉnh. Đây được xem là "cú hích" cho giao thông xanh ở đất nước tỷ dân.

VOV.VN - Ngày 20/1, Ba Lan đã công bố các biện pháp liên quan đến việc cấm xe điện Trung Quốc vào một số căn cứ quân sự, nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trước các rủi ro về công nghệ và truy cập thông tin.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ