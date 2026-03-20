Ông Kim Jong Un dự diễn tập thử nghiệm xe tăng thế hệ mới

Thứ Sáu, 14:25, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 19/3 đã trực tiếp giám sát một cuộc tập trận tấn công phối hợp giữa bộ binh và xe tăng. Tại đây, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ chủ động trên xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới.

Cuộc diễn tập tổ chức ngày 19/3 tại căn cứ huấn luyện số 60 ở thủ đô Bình Nhưỡng, với sự tham gia của lực lượng tăng thiết giáp chủ lực của Bộ tổng tham mưu quân đội Triều Tiên. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng hiệp đồng tác chiến của các đơn vị cấp chiến thuật trong các tình huống mô phỏng chiến tranh thực tế.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp theo dõi cuộc diễn tập, trong đó có thử nghiệm xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới trang bị hệ thống bảo vệ chủ động hiện đại.

Ong kim jong un du dien tap thu nghiem xe tang the he moi hinh anh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát diễn tập bộ binh và xe tăng. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, xe tăng chiến đấu chủ lực đã đánh chặn thành công tên lửa chống tăng và máy bay không người lái (UAV) đến từ nhiều hướng và vị trí khác nhau với tỷ lệ trúng đích 100%.

Các đơn vị xe bọc thép phóng tên lửa chống tăng tiêu diệt mục tiêu, trong khi lực lượng đánh sâu từ phía sau phục kích và phá hủy UAV cùng trực thăng vũ trang, trước khi đánh chiếm tuyến phòng thủ chống tăng, tạo điều kiện cho xe tăng và bộ binh tiến công.

Ong kim jong un du dien tap thu nghiem xe tang the he moi hinh anh 2
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngồi trên xe tăng chủ lực thế hệ mới. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, các thiết bị bay không người lái (UAV) đã tiến hành tấn công sở chỉ huy và trận địa chống tăng của đối phương giả định, dựa trên dữ liệu trinh sát thời gian thực.

Phát biểu sau cuộc diễn tập, ông Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên đã dành 7 năm để phát triển công nghệ cốt lõi của loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới này. Ông khẳng định, mẫu xe tăng mới có khả năng chiến đấu “vô cùng ưu việt”, thậm chí “không có loại vũ khí bọc thép nào khác trên thế giới có khả năng phòng ngự sánh ngang với loại xe tăng này”.

Ông nhấn mạnh những tiến bộ trong công nghệ chế tạo xe tăng, gồm hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí điều khiển từ xa và các giải pháp nâng cao khả năng sống sót, tuyên bố lực lượng thiết giáp nước này đã khắc phục được hạn chế trong tác chiến ban đêm và đạt bước phát triển mới, đồng thời cho biết Triều Tiên sẽ trang bị rộng rãi loại xe tăng này cho lực lượng lục quân.

Ông cũng yêu cầu quân đội Triều Tiên liên tục cập nhật và nâng cao hiệu suất vũ khí để phù hợp với xu hướng chiến tranh hiện đại, đồng thời đạt được bước tiến vượt bậc trong công tác chuẩn bị chiến tranh.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un xe tăng xe tăng Triều Tiên xe tăng thế hệ mới bộ binh và xe tăng thử nghiệm thành công
Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại
VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây đã công bố hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng người con gái của ông, Kim Ju Ae, cùng thử những khẩu súng bắn tỉa mới nhất của nước này.

Nhật - Mỹ - Hàn điện đàm về vấn đề đối phó Triều Tiên
VOV.VN - Trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường phối hợp để đối phó.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát huấn luyện hỏa lực pháo binh tầm xa
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (14/3) đã thị sát cuộc huấn luyện hỏa lực pháo binh tầm xa của quân đội nước này.

