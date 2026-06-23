Hành trình đặc biệt đưa 6 “Đại sứ xanh” từ Thái Lan về Vườn quốc gia Tràm Chim

Đây không chỉ là hoạt động trao đổi khoa học thuần túy mà còn là hành động biểu tượng sâu sắc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026).

Lễ bàn giao Sếu chiều 22/6/2026 tại Vườn thú Nakhon Ratchasima (Vườn thú Korat)

Đúng 18h00 ngày 22/6, sau lễ tiễn sếu trang trọng, 6 cá thể sếu đầu đỏ chính thức được các chuyên gia đưa vào thùng đặc chủng, chuẩn bị cho một hành trình xuyên quốc gia. Sự kết nối giữa Vườn thú Korat - nơi có thế mạnh hàng đầu về nhân giống bảo tồn - và Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) mở ra một chương mới cho nỗ lực hồi sinh loài sinh vật quý hiếm này tại khu vực hạ lưu sông Mekong.

Chiều 22/6/2026, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã có buổi làm việc với Tổ chức Công viên động vật học Thái Lan (ZPOT) nhằm chốt lại những bước đi chiến lược trong hợp tác bảo tồn loài Sếu đầu đỏ.

Có mặt tại buổi lễ bàn giao ở Korat, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: “Sự kiện này có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ là việc bảo tồn thiên nhiên mà thể hiện thiện chí và tình cảm đặc biệt mà đất nước và nhân dân Thái Lan, cũng như những người bảo tồn động vật của Thái Lan dành cho đất nước và con người Việt Nam”.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng

Việc chuyển giao các cá thể sếu quý hiếm phản ánh chiều sâu tin cậy và sự hợp tác ngày càng thực chất giữa hai nước, đặc biệt trong việc giải quyết các thách thức chung về môi trường và đa dạng sinh học.

Bà Jongkolnee Kaewsad, Giám đốc Tổ chức Công viên Động vật học Thái Lan (ZPOT), cho biết: “Đợt giao sếu lần này nằm trong Biên bản Thỏa thuận (MOA) thuộc dự án MOU kéo dài 5 năm mà hai nước chúng ta đang cùng thực hiện. Theo đó, mỗi năm chúng tôi sẽ chuyển giao 6 cá thể sếu cho Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng đã được thông báo về các cuộc thảo luận chuyển giao những cá thể sếu nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam”.

Bà Jongkolnee Kaewsad, Giám đốc Tổ chức Công viên Động vật học Thái Lan (ZPOT)

Tiến sĩ Trần Triết – đại diện Hội Sếu Quốc tế (ICF), Giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM chia sẻ: “Phía ICF nhận định đây là lần đầu tiên trên thế giới và trong lĩnh vực bảo tồn sếu có việc lãnh đạo cấp cao của hai nước cùng nói chuyện về bảo tồn sếu. Về mặt khoa học, 12 cá thể sếu trưởng thành đang trong độ tuổi sinh sản được tặng thêm sẽ giúp chương trình phục hồi đàn sếu 10 năm của Đồng Tháp đi nhanh hơn từ 5 đến 6 năm”.

Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận, phía Việt Nam đã có sự phối hợp đồng bộ từ tất cả các cấp đến Ban quản lý vườn.

Vườn thú Nakhon Ratchasima (Korat Zoo)

Một cá thể sếu đầu đỏ tại Vườn thú Korat

Các cá thể sếu đầu đỏ chuẩn bị được Vườn thú Korat bàn giao cho phía Việt Nam

Ngay sau công tác chuẩn bị, rạng sáng ngày 23/6, chiếc xe chuyên dụng chở 6 cá thể sếu lăn bánh khỏi Korat, đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) sau 5 tiếng di chuyển. Sau khi hoàn tất thủ tục hàng không, đoàn khởi hành trên chuyến bay thương mại hướng về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Xe y tế tháp tùng xe chuyên dụng chở sếu từ Korat tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok). Quá trình đường bộ được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ và độ rung lắc nhằm tránh gây căng thẳng cho đàn sếu.

Chia sẻ với phóng viên Đài TNVN, ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim, khẳng định: “6 cá thể sếu đợt 1 năm 2025 tới nay đã trưởng thành rất tốt. Lần này, chúng tôi đã chuẩn bị về cơ sở vật chất đầy đủ, sẵn sàng tiếp tục tiếp nhận và nuôi dưỡng các cá thể sếu tốt”.

Rạng sáng 23/6, chiếc xe chuyên dụng chở 6 cá thể sếu lăn bánh khỏi Korat, đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) sau 5 tiếng. Theo kế hoạch, chiều muộn cùng ngày, đàn sếu đặt chân tới Việt Nam và tiếp tục được di chuyển bằng đường bộ về Vườn quốc gia Tràm Chim để thực hiện cách ly, kiểm dịch.

Sự kiện bàn giao này đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hồi sinh quần thể sếu tự nhiên, minh chứng cho sự hợp tác bền vững, vượt biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan. Những cánh sếu từ xứ sở Chùa Vàng sang vùng đất Sen Hồng của Việt Nam chính là những "Đại sứ xanh" sống động nhất cho tình hữu nghị nửa thế kỷ.