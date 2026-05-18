中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Máy bay hạ cánh vì hành khách cắn tiếp viên

Thứ Hai, 11:31, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một máy bay của Australia đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách cắn tiếp viên hàng không trong lúc máy bay đang trong hành trình bay đến Mỹ.

Truyền thông Australia hôm 18/5 cho biết, một máy bay của hãng hàng không Qantas của nước này trong lúc bay từ thành phố Melbourne, Australia đến thành phố Dallas của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Tahiti sau khi một nam hành khách cắn một tiếp viên hàng không. Sau khi tiếp viên bị cắn, một số hành khách đã xông vào hỗ trợ tiếp viên và rất may là không ai bị thương.

Trước khi xảy ra sự việc, nam hành khách có biểu hiện không tỉnh táo, đứng loạng choạng, nói lắp và liên tục có lời lẽ xúc phạm thành viên phi hành đoàn cũng như các hành khách khác. Một tiếp viên hàng không sau đó đã lên tiếng nhắc nhở, đề nghị người này giữ trật tự và điều chỉnh hành vi do trên chuyến bay có nhiều trẻ em.

Theo mô tả, hành khách có biểu hiện mất phương hướng khi không nhận ra mình đang ở trên máy bay. Người này sau đó hỏi tiếp viên hàng không liệu có được phép hút cần sa hay không, đồng thời cho biết anh ta chỉ định ra ngoài để hút thuốc.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Tahiti, nam hành khách đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hãng hàng không Qantas cho biết người này sẽ bị cấm sử dụng các chuyến bay của hãng cũng như hãng Jetstar.

Tháng trước, một người đàn ông 45 tuổi sống tại Queanbeyan, Australia cũng đã bị cảnh sát buộc tội sau khi đá một tiếp viên hàng không và cắn một hành khách trên chuyến bay từ Canberra đến Perth.

Hồi tháng 1, một phụ nữ 52 tuổi sống tại Canberra cũng bị đưa khỏi máy bay tại sân bay Perth và sau đó bị truy tố với cáo buộc có hành vi gây rối, đồng thời dùng vũ lực túm lấy tay và đầu của một tiếp viên hàng không.

Việt Nga/VOV-Australia 
Tag: Sự cố hàng không an ninh hàng không hạ cánh máy bay Australia hãng bay Úc hàng không Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn
Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn

VOV.VN - Một máy bay chở hàng không người lái nặng 7,5 tấn, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn

Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn

VOV.VN - Một máy bay chở hàng không người lái nặng 7,5 tấn, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Vật thể nghi là “rác vũ trụ” rơi trúng máy bay chở khách khiến phi công bị thương
Vật thể nghi là “rác vũ trụ” rơi trúng máy bay chở khách khiến phi công bị thương

VOV.VN - Một vật thể chưa xác định, nghi là “rác vũ trụ”, đã rơi trúng một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8 khi đang bay ở trên không, làm vỡ kính chắn gió buồng lái và khiến phi công bị thương.

Vật thể nghi là “rác vũ trụ” rơi trúng máy bay chở khách khiến phi công bị thương

Vật thể nghi là “rác vũ trụ” rơi trúng máy bay chở khách khiến phi công bị thương

VOV.VN - Một vật thể chưa xác định, nghi là “rác vũ trụ”, đã rơi trúng một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8 khi đang bay ở trên không, làm vỡ kính chắn gió buồng lái và khiến phi công bị thương.

Cuộc giằng co sinh tử với không tặc Mỹ trong máy bay trên không
Cuộc giằng co sinh tử với không tặc Mỹ trong máy bay trên không

VOV.VN - 14 hành khách đang có mặt trong khoang chiếc máy bay chở khách ở Belize thì một gã không tặc Mỹ đã dùng dao ép phi công chuyển hướng chuyến bay ra khỏi quốc gia Caribe này. Một cuộc giằng co sinh tử đã diễn ra sau đó, kết thúc bằng một phát súng bất ngờ.

Cuộc giằng co sinh tử với không tặc Mỹ trong máy bay trên không

Cuộc giằng co sinh tử với không tặc Mỹ trong máy bay trên không

VOV.VN - 14 hành khách đang có mặt trong khoang chiếc máy bay chở khách ở Belize thì một gã không tặc Mỹ đã dùng dao ép phi công chuyển hướng chuyến bay ra khỏi quốc gia Caribe này. Một cuộc giằng co sinh tử đã diễn ra sau đó, kết thúc bằng một phát súng bất ngờ.

Người phụ nữ Alaska lái máy bay thả gà tây tặng người nghèo dịp Lễ Tạ ơn
Người phụ nữ Alaska lái máy bay thả gà tây tặng người nghèo dịp Lễ Tạ ơn

VOV.VN - Đây là năm thứ ba liên tiếp người phụ nữ ở vùng Alaska (Mỹ) này lái chiếc máy bay nhỏ của mình để thả 30 đến 40 con gà tây cho các hộ gia đình ở sống xa lưới điện, nơi khó tiếp cận các cửa hàng tạp hóa.

Người phụ nữ Alaska lái máy bay thả gà tây tặng người nghèo dịp Lễ Tạ ơn

Người phụ nữ Alaska lái máy bay thả gà tây tặng người nghèo dịp Lễ Tạ ơn

VOV.VN - Đây là năm thứ ba liên tiếp người phụ nữ ở vùng Alaska (Mỹ) này lái chiếc máy bay nhỏ của mình để thả 30 đến 40 con gà tây cho các hộ gia đình ở sống xa lưới điện, nơi khó tiếp cận các cửa hàng tạp hóa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ