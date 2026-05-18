Máy bay hạ cánh vì hành khách cắn tiếp viên

Truyền thông Australia hôm 18/5 cho biết, một máy bay của hãng hàng không Qantas của nước này trong lúc bay từ thành phố Melbourne, Australia đến thành phố Dallas của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Tahiti sau khi một nam hành khách cắn một tiếp viên hàng không. Sau khi tiếp viên bị cắn, một số hành khách đã xông vào hỗ trợ tiếp viên và rất may là không ai bị thương.

Trước khi xảy ra sự việc, nam hành khách có biểu hiện không tỉnh táo, đứng loạng choạng, nói lắp và liên tục có lời lẽ xúc phạm thành viên phi hành đoàn cũng như các hành khách khác. Một tiếp viên hàng không sau đó đã lên tiếng nhắc nhở, đề nghị người này giữ trật tự và điều chỉnh hành vi do trên chuyến bay có nhiều trẻ em.

Theo mô tả, hành khách có biểu hiện mất phương hướng khi không nhận ra mình đang ở trên máy bay. Người này sau đó hỏi tiếp viên hàng không liệu có được phép hút cần sa hay không, đồng thời cho biết anh ta chỉ định ra ngoài để hút thuốc.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Tahiti, nam hành khách đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hãng hàng không Qantas cho biết người này sẽ bị cấm sử dụng các chuyến bay của hãng cũng như hãng Jetstar.

Tháng trước, một người đàn ông 45 tuổi sống tại Queanbeyan, Australia cũng đã bị cảnh sát buộc tội sau khi đá một tiếp viên hàng không và cắn một hành khách trên chuyến bay từ Canberra đến Perth.

Hồi tháng 1, một phụ nữ 52 tuổi sống tại Canberra cũng bị đưa khỏi máy bay tại sân bay Perth và sau đó bị truy tố với cáo buộc có hành vi gây rối, đồng thời dùng vũ lực túm lấy tay và đầu của một tiếp viên hàng không.