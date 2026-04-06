Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn

Thứ Hai, 17:01, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một máy bay chở hàng không người lái nặng 7,5 tấn, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Đây là chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên thế giới của động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt.

Theo Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC), nhà phát triển động cơ AEP100, động cơ này đã duy trì tình trạng tốt trong suốt chuyến bay thử nghiệm kéo dài 16 phút diễn ra hôm 4/4. Máy bay đã bay được 36 km với tốc độ 220 km/h, ở độ cao 300 mét. Sau khi hoàn thành các thao tác bay theo kế hoạch, máy bay đã trở về an toàn.

Chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc nhận định, chuyến bay thử nghiệm thành công này cho thấy, Trung Quốc hiện đã thiết lập được một chuỗi công nghệ hoàn chỉnh trong lĩnh vực động cơ hàng không chạy bằng hydro, từ linh kiện cốt lõi đến tích hợp động cơ hoàn chỉnh. Thành tựu này đặt nền tảng cho việc ứng dụng công nghiệp năng lượng hydro trong ngành hàng không.

trung quoc bay thu thanh cong may bay cho hang khong nguoi lai hydro 7,5 tan hinh anh 1
Động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 tiến hành các thử nghiệm liên quan. Ảnh: AECC

Điều này có thể giúp Trung Quốc đi đầu trong nỗ lực khử carbon trong ngành hàng không, một lĩnh vực được đánh giá là khó chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch nhất.

Cũng theo các chuyên gia nước này, khi chi phí sản xuất hydro xanh giảm, động cơ hàng không chạy bằng hydro sẽ thể hiện những lợi thế ngày càng tăng về kinh tế và an ninh năng lượng.

Công nghệ động cơ hàng không chạy bằng hydro dự kiến ​​sẽ ra mắt trong các lĩnh vực kinh tế tầm thấp như vận tải hàng không không người lái và logistics tại các vùng hải đảo, trước khi dần mở rộng sang các loại máy bay có người lái phục vụ các tuyến khu vực và đường bay chính.

Mặc dù vẫn còn những thách thức, bao gồm các rào cản về cơ sở hạ tầng và chứng nhận, chuyến bay thành công này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc đưa ngành hàng không sử dụng hydro đến gần hơn với thực tế thương mại.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Triều Tiên thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa
VOV.VN - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), hôm nay 29/3, cho biết nước này vừa tiến hành một vụ thử nhiên liệu rắn thế hệ mới của động cơ tên lửa, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Máy bay chở khoảng 170 người hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ do lỗi động cơ
VOV.VN - Hôm nay, một máy bay chở khách dòng Boeing 737 của hãng hàng không Indigo đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến động cơ.

Có hay không khả năng Mỹ điều chuyển binh lực từ Hàn Quốc sang Trung Đông?
VOV.VN - Trong những ngày gần đây, nổi lên thông tin cho rằng Mỹ đang xúc tiến điều chuyển nhiều khí tài quân sự từ Hàn Quốc sang Trung Đông, gây lo ngại về việc sẽ làm giảm khả năng đối phó với Triều Tiên. Đích thân Tổng thống Hàn Quốc đã phải lên tiếng về vấn đề này.

