Mexico tuyên án 158 năm tù với 3 bị cáo vụ sát hại 3 du khách nước ngoài

Ba bị cáo bị tòa Mexico kết tội giết người, cướp tài sản có tình tiết tăng nặng, cướp bằng bạo lực và trộm cắp phương tiện bằng bạo lực.

Cha mẹ của các nạn nhân người Australia trong vụ sát hại ở Mexico. Ảnh: Reuters.

Tòa án cũng yêu cầu các bị cáo bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Vụ án xảy ra khi các nạn nhân đang cắm trại và lướt sóng gần Punta San Jose, cách thành phố Ensenada khoảng 80 km về phía Nam, thì được báo mất tích vào cuối tháng 4/2024.

Sau nhiều ngày tìm kiếm với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), thi thể các nạn nhân được phát hiện dưới đáy một giếng nước ngày 3/5. Cả ba đều bị bắn vào đầu, trong khi chiếc xe bán tải của họ được tìm thấy trong tình trạng bị đốt cháy cách đó vài kilomet.

Vụ việc thu hút sự chú ý về tình hình an ninh tại Mexico. Dù khu vực Ensenada được đánh giá tương đối an toàn, bang Baja California vẫn nằm trong nhóm các bang có mức độ bạo lực cao của nước này. Sau vụ sát hại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân cân nhắc lại việc đến bang này do nguy cơ tội phạm và bắt cóc.