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Thái Lan siết chặt an ninh, tổng lực truy bắt nhóm vũ trang sát hại 5 binh sĩ

Thứ Sáu, 11:12, 24/07/2026
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VOV.VN - Tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, quân đội nước này đang siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh, đồng thời huy động lực lượng triển khai chiến dịch truy bắt nhằm vào nhóm vũ trang sát hại 5 binh sĩ và khiến 6 người dân bị thương trong vụ xả súng và đánh bom vào tối 22/7.

Đại tướng Chaiyapruek Duangprapat, Tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Tổng Thư ký Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa ngày 23/7 đã tới tỉnh Narathiwat để thị sát hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh sau vụ xả súng và đánh bom nghiêm trọng xảy ra một ngày trước đó.

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Đại tướng Chaiyapruek Duangprapat, Tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Tổng Thư ký Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa thị sát hiện trường hôm 23/7. Nguồn: The Nation

Tại cuộc họp với các cơ quan chức năng tại địa phương, Đại tướng Chaiyapruek chỉ đạo các đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh. Ông tuyên bố các đơn vị chức năng sẽ khẩn trương huy động lực lượng truy lùng đến cùng nhóm vũ trang đứng sau vụ tấn công, đồng thời cảnh báo không che giấu hoặc chứa chấp các đối tượng liên quan.

Cập nhật kết quả điều tra, Sở Chỉ huy tiền phương khu vực 4, thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết có khoảng 10 đối tượng liên quan đến vụ án. Chiếc xe bán tải được nhóm này sử dụng đã được phát hiện trong tình trạng bị thiêu rụi, cách hiện trường gây án khoảng 20km. Lực lượng pháp y đang khám nghiệm chiếc xe, thu thập dấu vết và tiếp tục xác minh danh tính các nghi phạm.

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Chiếc xe bán tải được nhóm vũ trang sử dụng được phát hiện trong tình trạng bị thiêu rụi, cách hiện trường gây án khoảng 20km. Nguồn: Bangkok Post

Văn phòng quan hệ công chúng tỉnh Narathiwat cho biết đến nay chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong số 6 người dân bị thương, có một bé trai 10 tuổi đang được điều trị, song tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ hôm 23/7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để khôi phục lòng tin của người dân, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Thủ tướng cho rằng lộ trình, hoạt động đàm phán cũng cần đạt nhiều tiến triển và cần có định hướng rõ ràng hơn. Tháng 4/2026, Thái Lan đã bổ nhiệm ông Thanut Suvarnananda (Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia) làm Trưởng đoàn đối thoại hòa bình của Chính phủ, phụ trách thúc đẩy đối thoại với các nhóm vũ trang và các bên liên quan, trong đó có Nhóm ly khai Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN).

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Xả súng, đánh bom xe liên tiếp tại miền Nam Thái Lan khiến 5 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Tình hình an ninh tại khu vực cực Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều vụ tấn công vũ trang, đánh bom xe và xả súng nhằm vào lực lượng chức năng. Thủ tướng Thái Lan khẳng định nước này vẫn kiên trì thúc đẩy tiến trình hòa đàm và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh toàn khu vực.

PV/VOV-Bangkok
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