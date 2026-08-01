English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ sát hại 5 người tại Chonburi

Thứ Bảy, 18:56, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người tại tỉnh Chonburi.

Chiều 1/8, Thủ tướng Anutin cùng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Kitrat Phanphet đã trực tiếp kiểm tra hai hiện trường chôn giấu thi thể các nạn nhân gần đường cao tốc. 5 nạn nhân gồm 2 chị em ruột người Nga và 3 thành viên một gia đình người Thái.

thai lan siet chat an ninh sau vu sat hai 5 nguoi tai chonburi hinh anh 1
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trực tiếp tới hiện trường vụ giết người tại tỉnh Chonburi chiều 1/8 (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Bày tỏ sự bàng hoàng trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ông Anutin thừa nhận vụ việc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch quốc gia, cũng như hai điểm đến nổi tiếng Chonburi và Pattaya. Ông khẳng định chính phủ sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực rủi ro để khôi phục niềm tin du lịch.

“Chúng ta phải khôi phục lại niềm tin càng nhanh càng tốt. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, các đối tượng tội phạm sẽ tiếp tục tái phạm. Chúng không chỉ tấn công người nước ngoài mà còn sát hại cả 3 người dân Thái Lan. Tôi xin gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến người dân Nga, đặc biệt là khi họ đã luôn ủng hộ và lựa chọn Thái Lan làm điểm đến du lịch. Đây là một sự việc cực kỳ dã man, nhưng nó là hành vi của những kẻ xấu riêng lẻ và không phản ánh rằng Thái Lan mất an toàn”, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh.

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm thực hiện hành vi nhằm cướp tài sản và giết người diệt khẩu. Hai nghi phạm chính đều vừa mãn hạn tù. Hiện cảnh sát đã tạm giữ 2 đối tượng và mở rộng điều tra nghi vấn có đến 4 người tham gia. 

Trả lời báo chí về làn sóng dư luận yêu cầu áp dụng hình phạt tử hình, Thủ tướng Anutin khẳng định luật pháp Thái Lan vẫn duy trì hình phạt này. Tuy nhiên việc áp dụng hoàn toàn thuộc thẩm quyền phán quyết của Tòa án. Nếu Tòa án tuyên án tử hình đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng và tái phạm này, Chính phủ sẽ đảm bảo quy trình pháp lý được thực thi nghiêm túc. Những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội.”

Ông Anutin cho biết hiện chưa cần thiết phải thay đổi hệ thống luật hình sự vì khung hình phạt hiện hành đã đủ nghiêm khắc. Tuy nhiên, ông cam kết trong nhiệm kỳ của mình, việc xét giảm án hay tha tù trước thời hạn cho các tội phạm nguy hiểm sẽ được kiểm soát chặt chẽ để không làm công chúng thất vọng.

Vụ thảm án nghiêm trọng tại Chonburi đã thổi bùng tranh cãi về hiệu quả của hệ thống tư pháp và các quy định giảm án tại Thái Lan. Dù án tử hình vẫn là hình phạt hợp pháp, các chuyên gia nhận định trên thực tế hình phạt này rất hiếm khi được thực thi, nhiều trường hợp sau khi bị tuyên án tử hình vẫn được ân xá hoặc giảm xuống chung thân.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương làm rõ vai trò của từng nghi phạm và mối liên hệ giữa hai vụ án nói trên.

nghi-pham-thai-lan-van-chuyen-ma-tuy-tong-hop-thai-lan-tang-vat-ma-tuy-tong-hop-.bangkok-post.jpg

Thái Lan bắt quan chức vận chuyển 400.000 viên ma túy

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua (30/7) cho biết đã bắt quả tang một quan chức địa phương vận chuyển 400.000 viên ma túy tổng hợp. Người này bị tình nghi có liên quan đến một đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Căng thẳng miền Nam Thái Lan: Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Malaysia họp khẩn
Căng thẳng miền Nam Thái Lan: Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Malaysia họp khẩn

VOV.VN - Ngày 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen đã có cuộc họp khẩn cấp tại Kuala Lumpur với người đồng cấp Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin nhằm thảo luận những diễn biến an ninh mới nhất tại khu vực biên giới phía Nam.

Căng thẳng miền Nam Thái Lan: Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Malaysia họp khẩn

Căng thẳng miền Nam Thái Lan: Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Malaysia họp khẩn

VOV.VN - Ngày 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen đã có cuộc họp khẩn cấp tại Kuala Lumpur với người đồng cấp Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin nhằm thảo luận những diễn biến an ninh mới nhất tại khu vực biên giới phía Nam.

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình
Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa qua đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ, lừa gạt sử dụng ma túy LSD “đội lốt” trong các tem hình sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. 

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa qua đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ, lừa gạt sử dụng ma túy LSD “đội lốt” trong các tem hình sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. 

Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả
Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan đang mở rộng điều tra đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ để trẻ sơ sinh nước ngoài được cấp quốc tịch Thái Lan trái phép.

Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả

Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan đang mở rộng điều tra đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ để trẻ sơ sinh nước ngoài được cấp quốc tịch Thái Lan trái phép.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ