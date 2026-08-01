Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ sát hại 5 người tại Chonburi

Chiều 1/8, Thủ tướng Anutin cùng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Kitrat Phanphet đã trực tiếp kiểm tra hai hiện trường chôn giấu thi thể các nạn nhân gần đường cao tốc. 5 nạn nhân gồm 2 chị em ruột người Nga và 3 thành viên một gia đình người Thái.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trực tiếp tới hiện trường vụ giết người tại tỉnh Chonburi chiều 1/8 (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Bày tỏ sự bàng hoàng trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ông Anutin thừa nhận vụ việc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch quốc gia, cũng như hai điểm đến nổi tiếng Chonburi và Pattaya. Ông khẳng định chính phủ sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực rủi ro để khôi phục niềm tin du lịch.

“Chúng ta phải khôi phục lại niềm tin càng nhanh càng tốt. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, các đối tượng tội phạm sẽ tiếp tục tái phạm. Chúng không chỉ tấn công người nước ngoài mà còn sát hại cả 3 người dân Thái Lan. Tôi xin gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến người dân Nga, đặc biệt là khi họ đã luôn ủng hộ và lựa chọn Thái Lan làm điểm đến du lịch. Đây là một sự việc cực kỳ dã man, nhưng nó là hành vi của những kẻ xấu riêng lẻ và không phản ánh rằng Thái Lan mất an toàn”, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh.

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm thực hiện hành vi nhằm cướp tài sản và giết người diệt khẩu. Hai nghi phạm chính đều vừa mãn hạn tù. Hiện cảnh sát đã tạm giữ 2 đối tượng và mở rộng điều tra nghi vấn có đến 4 người tham gia.

Trả lời báo chí về làn sóng dư luận yêu cầu áp dụng hình phạt tử hình, Thủ tướng Anutin khẳng định luật pháp Thái Lan vẫn duy trì hình phạt này. Tuy nhiên việc áp dụng hoàn toàn thuộc thẩm quyền phán quyết của Tòa án. Nếu Tòa án tuyên án tử hình đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng và tái phạm này, Chính phủ sẽ đảm bảo quy trình pháp lý được thực thi nghiêm túc. Những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội.”

Ông Anutin cho biết hiện chưa cần thiết phải thay đổi hệ thống luật hình sự vì khung hình phạt hiện hành đã đủ nghiêm khắc. Tuy nhiên, ông cam kết trong nhiệm kỳ của mình, việc xét giảm án hay tha tù trước thời hạn cho các tội phạm nguy hiểm sẽ được kiểm soát chặt chẽ để không làm công chúng thất vọng.

Vụ thảm án nghiêm trọng tại Chonburi đã thổi bùng tranh cãi về hiệu quả của hệ thống tư pháp và các quy định giảm án tại Thái Lan. Dù án tử hình vẫn là hình phạt hợp pháp, các chuyên gia nhận định trên thực tế hình phạt này rất hiếm khi được thực thi, nhiều trường hợp sau khi bị tuyên án tử hình vẫn được ân xá hoặc giảm xuống chung thân.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương làm rõ vai trò của từng nghi phạm và mối liên hệ giữa hai vụ án nói trên.