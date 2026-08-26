Mỹ điều chỉnh lịch phỏng vấn visa trên toàn thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các lịch hẹn dịch vụ visa sẽ được điều chỉnh để phục vụ việc triển khai chương trình đào tạo toàn cầu của cơ quan này tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán.

Quốc kỳ Mỹ và tượng Nữ thần Tự Do. Ảnh: History discussion.

Theo các nguồn tin Mỹ, một số đương đơn đã nhận được thông báo hủy hoặc thay đổi lịch phỏng vấn và sẽ được thông báo về lịch hẹn mới. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa công bố thời điểm hoạt động phỏng vấn visa trở lại bình thường cũng như tổng số người bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình đào tạo được triển khai trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường việc sàng lọc người xin visa, trong đó đặc biệt chú trọng tiêu chí “gánh nặng xã hội”, nhằm xác định khả năng một người nhập cư có thể phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp công sau khi tới Mỹ.

Trước đó, ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo triển khai chương trình cho phép các viên chức lãnh sự yêu cầu một số người xin visa định cư phải có bảo lãnh tài chính nếu bị đánh giá có nguy cơ trở thành gánh nặng đối với hệ thống phúc lợi công.

Việc điều chỉnh lịch phỏng vấn lần này diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa thông báo đình chỉ toàn bộ chương trình cấp visa và các visa Mỹ hiện còn hiệu lực không bị ảnh hưởng bởi việc đào tạo viên chức lãnh sự.