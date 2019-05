Nắng nóng bất thường làm đường sắt biến dạng ở Nhật Bản

Ngày hôm nay (27/5), nhiệt độ các khu vực Kanto, Kinki lên tới khoảng 35 độ C ở vùng Đông và Bắc Nhật Bản do khối không khí nóng tiếp tục bao trùm khu vực này. Các khu vực Kumamoto, Hiroshima nhiệt độ ở mức trên 36 độ C.



Cuc Khí tượng kêu gọi người dân sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, uống nước thường xuyên và thận trọng đề phòng sốc nhiệt.

Người dân mệt mỏi vì nắng nóng ở Nhật Bản. Ảnh: Japan Times.

Tại các khu vực trong đất liền vùng Đông Bắc, Tokyo và các tỉnh lân cận, nhiệt độ trong ngày vượt quá 35 độ C, cao hơn khoảng 10 độ so với thông thường.

Tại Tokyo đây là đợt nóng kỷ lục liên tiếp trong 4 ngày qua.

Trong khi đó, hôm qua (26/5) nhiệt độ lên tới 39,5 độ C tại thị trấn Saroma, tỉnh Hokkaido, cực Bắc đất nước. Đây là mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay ở khu vực này, vốn được coi là khu vực của giá lạnh.

Tại Hokkaido, do nắng nóng nhiều các tuyến đường sắt của JR bị biến dạng dẫn đến tình trạng nhiều chuyến tàu phải hủy. Ngoài ra các tuyến đường sắt cũng bị hủy chuyến gây ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân. Địa phương cũng đang xem xét có cho học sinh nghỉ học hay không.

Cơ quan Khí tượng cho biết nhiệt độ cao do khối không khí nóng bất thường dịch chuyển qua Hokkaido. Bình thường, khối khí nóng như thế này đến tháng 8 mới xuất hiện.

Các khu vực khác của đất nước có nhiệt độ ban ngày vượt quá 35 độ C./.