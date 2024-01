Nhà hóa học Bolivia biến dầu ăn đã qua sử dụng thành xà phòng

Tàu du lịch lớn nhất thế giới sẵn sàng cho hành trình đầu tiên

VOV.VN - Sau quá trình kiểm tra và vận hành thử nghiệm kéo dài gần một năm, hôm nay, con tàu du lịch lớn nhất thế giới mang tên The Icon of the Seas - Biểu tượng của biển cả đã chính thức có mặt tại cảng biển Miami của Mỹ để sẵn sàng cho hành trình đầu tiên vào ngày 27/1 tới.