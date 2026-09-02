Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot

Tập đoàn pin Trung Quốc Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, đang mở rộng mạnh hoạt động đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống. Theo South China Morning Post, kể từ tháng 6/2025, CATL đã tham gia ít nhất 7 thương vụ đầu tư cổ phần trong các ngành ngoài pin, với tổng giá trị cam kết hơn 17 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,5 tỷ USD. Danh mục đầu tư trải rộng từ trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), robot hình người, thủy điện đến các công ty phát triển mô hình AI lớn.

Trung Quốc sản xuất pin xe điện. Ảnh: SCMP

Một trong những hướng đi nổi bật nhất là hạ tầng phục vụ AI. Tháng 5 vừa qua, hai đơn vị liên quan tới CATL nhất trí chi khoảng 942 triệu USD để mua tối đa 38,1% cổ phần của VNET Group, doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Trong tháng 8, CATL tiếp tục có kế hoạch chi hơn 4 tỷ nhân dân tệ để mua 49% cổ phần của Hangzhou Zhongheng Electric, công ty cung cấp hệ thống điện cho trung tâm dữ liệu AI và trạm sạc. Theo Fitch Ratings, trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể trở thành lĩnh vực tăng trưởng lớn thứ ba của CATL, sau pin xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, nhờ nhu cầu điện và giải pháp lưu trữ điện ngày càng tăng từ các cơ sở vận hành AI.

CATL đồng thời tăng hiện diện trực tiếp trong lĩnh vực AI. Tập đoàn được cho là một trong các nhà đầu tư vào DeepSeek, công ty AI Trung Quốc đang nổi lên trong cuộc cạnh tranh mô hình ngôn ngữ lớn. Trong vòng huy động vốn được công bố hồi tháng 6, CATL dự kiến đầu tư khoảng 5 tỷ nhân dân tệ vào DeepSeek. Tập đoàn cũng đầu tư và hợp tác với Galbot trong lĩnh vực robot hình người.

Ở lĩnh vực năng lượng, CATL tham gia dự án thủy điện trị giá khoảng 33,4 tỷ nhân dân tệ tại tỉnh Tứ Xuyên, nắm 10% cổ phần liên doanh với một đơn vị thuộc SDIC Power Holdings. Ngoài ra, tập đoàn đang thúc đẩy hệ thống lưu trữ điện quy mô lớn, đổi pin cho xe tải và phát triển pin hàng không. Mới đây, CATL thông báo hệ thống pin dành cho hàng không đã vượt qua một thử nghiệm an toàn quan trọng và sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt, trước mắt sẽ được sử dụng trên phương tiện cất - hạ cánh thẳng đứng chạy điện của AutoFlight.

Chiến lược đa dạng hóa được CATL triển khai trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc suy yếu. Doanh số ô tô nội địa đã giảm liên tục trong nhiều tháng, trong khi cạnh tranh về giá giữa các hãng xe điện ngày càng quyết liệt. Tuy vậy, CATL vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới với khoảng 39,9% thị phần pin xe điện toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Doanh thu sáu tháng đầu năm đạt gần 276,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 54,8%, còn lợi nhuận ròng tăng 42% lên 43,28 tỷ nhân dân tệ.

Giới phân tích nhận định, các khoản đầu tư mới cho thấy CATL đang tìm cách chuyển từ một nhà sản xuất pin đơn thuần thành tập đoàn công nghệ - năng lượng đa lĩnh vực. Việc kết nối pin, lưu trữ điện với trung tâm dữ liệu AI, robot và các phương tiện giao thông thế hệ mới có thể giúp doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh mới, giảm phụ thuộc vào chu kỳ tăng trưởng của thị trường xe điện và tạo dư địa phát triển dài hạn.