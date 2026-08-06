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Nữ chính AI ở Trung Quốc gây sốt với mức phí quảng cáo hàng tỷ đồng

Thứ Năm, 15:21, 06/08/2026
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VOV.VN - Phương Đào Tử (Fang Taozi), nhân vật nữ chính trong một bộ phim ngắn Trung Quốc do AI tạo ra đang gây sốt mạng xã hội nước này và đã bắt đầu quảng bá sản phẩm trực tuyến, với mức phí quảng cáo được cho là lên tới 258.000 nhân dân tệ (38.200 USD).

Phương Đào Tử là nữ chính trong series phim ngắn ăn khách do AI tạo ra, mang tên “Cô gái bị sa thải”, một tác phẩm khai thác các câu chuyện chốn công sở đô thị và đã thu hút hơn 200 triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng. Cô trở nên nổi bật hơn nhờ sự thành công lan tỏa của tài khoản mạng xã hội dành riêng cho mình.

Kể từ khi đăng tải video đầu tiên trên Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) vào ngày 14/6, tài khoản của cô đã phát hành 50 nội dung, thu hút 411.000 người theo dõi và hơn 28 triệu lượt thích tính đến đầu tháng 8. Nội dung không chỉ dừng lại ở các trích đoạn phim, mà còn tập trung vào cuộc sống thường ngày của nhân vật AI này, chia sẻ những khoảnh khắc như làm bánh, mua hoa, tập gym hay khiêu vũ của cô, trong đó riêng một video khiêu vũ đã đạt hơn 222.000 lượt thích.

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Phương Đào Tử trong một clip có đăng kèm quảng cáo kính áp tròng màu trên mạng xã hội Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, dữ liệu từ Douyin StarMap – nền tảng dịch vụ tiếp thị của Douyin – cho thấy, mức phí quảng cáo của Phương Đào Tử là 168.000 nhân dân tệ cho video dài 1-20 giây, 208.000 nhân dân tệ cho video dài 21-60 giây và 258.000 nhân dân tệ cho video dài hơn 60 giây. Mức giá này vượt xa thù lao của hầu hết những người có sức ảnh hưởng là người thật sở hữu hơn một triệu người theo dõi, thậm chí còn cao hơn mức phí của không ít người có sức ảnh hưởng sở hữu hàng chục triệu người theo dõi.

Trong một đoạn video hôm 31/7, Phương Đào Tử đã quảng cáo cho một thương hiệu kính áp tròng màu, thu hút hơn 70.000 lượt thích, khẳng định sản phẩm vẫn mang lại cảm giác thoải mái dù đeo suốt cả ngày.

Một số người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ, trong khi nhiều cư dân mạng lại tỏ ý nghi ngờ. Họ cho rằng các sản phẩm được một nhân vật AI quảng cáo thiếu độ tin cậy vì không phải là trải nghiệm trực tiếp của người thật.

Theo chia sẻ của ông Lý Vĩ Hoa, luật sư thành viên tại văn phòng Thượng Hải của Công ty Luật Đại Thành (Dacheng Law Offices) với hãng tin China News,việc sử dụng nhân vật do AI tạo ra trong quảng cáo về bản chất không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhân vật này không có tư cách pháp nhân độc lập, nghĩa là trách nhiệm đối với các quảng cáo gây hiểu lầm hoặc vi phạm pháp luật vẫn thuộc về bên quảng cáo hoặc công ty vận hành nhân vật đó.

Được biết, ngày càng nhiều doanh nghiệp ở Trung Quốc cung cấp dịch vụ “cấp phép sử dụng hình ảnh số”. Các công ty này thu thập hình ảnh số và bán quyền sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ sản xuất phim ngắn đến các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội, với lời quảng cáo dịch vụ của họ “rẻ hơn nhiều so với việc thuê người thật làm đại diện thương hiệu”.

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Đề nghị làm rõ bản quyền và quy định xuất bản tác phẩm do AI tạo ra

VOV.VN - Trước sự phát triển nhanh của công nghệ AI trong sáng tạo nội dung, ĐBQH đề nghị làm rõ quy định đối với trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xuất bản trên môi trường số, bảo đảm vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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