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Phà bay Candela-P12 và cuộc cách mạng mới trong vận tải đường thủy châu Âu

Thứ Tư, 08:00, 02/09/2026
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VOV.VN - Một chiếc phà điện cánh ngầm có tên gọi Candela-P12 có khả năng nhô lên khỏi mặt nước khi đạt tốc độ cho phép đang được thị trường vận tải thế giới đặc biệt quan tâm. Sản phẩm do Công ty công nghệ Candela sản xuất, được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc “cách mạng” mới trong vận tải hành khách trên biển.

 

Với thiết kế thấp và thanh thoát, chiếc Candela-P12 khi rời bến trông giống thân máy bay hơn là một chiếc phà chở khách truyền thống. Khi thuyền trưởng Lars Billström đọc to các con số từ buồng lái, chiếc tàu 30 chỗ ngồi nhẹ nhàng nhô lên khỏi mặt nước, được các cánh ngầm điều khiển bằng máy tính trên tàu nâng đỡ. Tiếng ồn ào của những chuyến phà biến mất và hầu như không tạo ra sóng nước, khi lặng lẽ đi qua bờ biển gần Stockholm.

pha bay candela-p12 va cuoc cach mang moi trong van tai duong thuy chau Au hinh anh 1
Phà điện cánh ngầm Candela-P12 mở ra cuộc cách mạng đường thủy. Ảnh: Candela

“Chúng tôi sẽ tăng tốc tối đa lên 17 hải lý/giờ, sau đó sẽ cất cánh khỏi mặt nước và chúng tôi sẽ “bay” với tốc độ khoảng 25 hải lý/giờ. Khi chúng tôi nâng thuyền lên, lực cản của nước giảm từ 80 đến 85 phần trăm. Và chúng tôi có thể sạc đầy pin cho thuyền này trong khoảng một giờ”, thuyền trưởng Lars Billström nói.

Theo Gustav Hasselskog, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Công ty Candela, dù ban đầu chỉ phát triển các loại phà chạy điện tốc độ cao phục vụ mục đích giải trí, công ty hiện đặt cược vào thị trường vận tải hành khách toàn cầu. Chiếc phà có chiều dài khoảng 12m, có sức chứa tối đa khoảng 30 người, có khả năng nhô lên khỏi mặt nước, rất dễ chịu với những hành khách bị say sóng. Khi sạc đầy, nó có thể chạy được quãng đường khoảng 75-92 km. Hiện Candela-P12 là tàu cánh ngầm chạy điện đầu tiên có kích thước như vậy trên thế giới, và Candela Technology AB là công ty duy nhất cung cấp loại tàu này.

“Chúng tôi giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 80%, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhiên liệu; điều này rẻ hơn nhiều so với việc vận hành các phà chạy bằng diesel truyền thống. So với ô tô, một chiếc thuyền nhỏ tiêu thụ nhiên liệu gấp 15 lần trên mỗi kilomet. Câu trả lời đến từ việc tái nghiên cứu công nghệ tàu cánh ngầm. Về cơ bản, công nghệ này tương tự như máy bay. Điểm khác biệt cốt lõi so với máy bay là trọng tâm của tàu nằm phía trên điểm nâng. Vì vậy, bạn sẽ có một vật thể không muốn giữ thăng bằng trên không. Việc biến một vật thể không ổn định trở nên ổn định là một thách thức kỹ thuật hấp dẫn”, ông Gustav Hasselskog - nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Công ty Candela nói.

pha bay candela-p12 va cuoc cach mang moi trong van tai duong thuy chau Au hinh anh 2
Chiếc phà Candela-P12 có chiều dài khoảng 12m, có sức chứa tối đa khoảng 30 người, có khả năng nhô lên khỏi mặt nước, rất dễ chịu với những hành khách bị say sóng. Ảnh: Candela

Để làm được điều đó, Candela-P12 sử dụng máy tính, cảm biến và phần mềm để đo vị trí của phà khi nó nhô lên khỏi mặt nước. Đội ngũ điều khiển phà luôn điều chỉnh góc của hệ thống cánh nâng 100 lần mỗi giây để ổn định phương tiện, khiến nó đem lại những chuyến đi êm ái hơn cho hành khách. Mikael Mahlberg, trưởng bộ phận truyền thông của Candela, cho biết: “Chúng tôi loại bỏ sự khó chịu khi đi thuyền, đồng thời giảm chi phí vận hành và bảo vệ môi trường khỏi khí thải, sự cố tràn dầu, sóng và tiếng ồn. Và khi đi qua bờ biển, chúng tôi không gây ra hiện tượng xói mòn”.

Tại nhà máy sản xuất của Candela ở phía bắc Stockholm, sản lượng P12 đang được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu, với các đơn đặt hàng từ Ấn Độ, Thái Lan, Saudi Arabia, Maldives và Mỹ, cùng với một hợp đồng gần đây với Na Uy cho hai mươi chiếc phà, đơn đặt hàng đội tàu cánh ngầm điện lớn nhất thế giới cho đến nay. Dù được khách hàng khắp nơi trên thế giới đón nhận, châu Âu vẫn là thị trường có tốc độ tăng trưởng chậm nhất của Candela.

Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng, Candela Technology dự định tăng số lượng nhân viên từ 250 lên 1.000 và mở một nhà máy mới tại Ba Lan. Theo ông Hasselskog, sự tăng trưởng đó không chỉ dựa vào việc thu hút đúng nhân tài mà còn dựa vào một văn hóa doanh nghiệp vững mạnh với niềm tin rằng, có kiến ​​thức đúng đắn và mong muốn đóng góp, bạn có thể làm bất cứ điều gì.

Mỹ Hà/VOV1
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