Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m mới

Trong khuôn khổ Đại hội thể thao Robot hình người thế giới lần thứ hai diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 25/8, một robot trong nhóm thi đấu đầu tiên đã thiết lập kỷ lục mới tại vòng bán kết nội dung chạy 100m dành cho người máy cỡ lớn.

Sau khi đạt thành tích 9,39 giây tại lễ khai mạc, robot Tiangong - sản phẩm do Trung tâm đổi mới Robot hình người Bắc Kinh phát triển - đã phá sâu kỷ lục thế giới với thời gian 8,86 giây. Kỷ lục thế giới của con người ở cự ly chạy 100m hiện nay là 9,58 giây, do huyền thoại chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt nắm giữ.

Tuy nhiên, sau khi về đích, các robot đều gặp khó khăn lúc dừng lại, khi lao thẳng vào tấm đệm dày bố trí ở cuối đường chạy, đổ xuống phải khiêng ra ngoài hoặc loạng choạng rẽ sang đường chạy khác khiến các nhân viên tại hiện trường phải tránh sang một bên.

Video của CCTV News về cuộc chạy đua giữa các robot hình người của Trung Quốc:

Trước đó, robot Tiangong cũng đã lập kỷ lục nhảy cao với mức 2,88 mét, vượt qua kỷ lục thế giới của nam vận động viên con người là 2,45 mét.

Đây là lần thứ hai giải đấu thể thao thế giới dành cho robot hình người được tổ chức tại Bắc Kinh, sau kỳ đầu tiên năm 2025. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 22 đến 26/8, quy tụ hơn 2.000 robot thuộc 666 đội của 16 quốc gia. Các robot tranh tài ở 51 nội dung thi đấu như chạy, bóng đá, bóng bàn và những bài kiểm tra mô phỏng công việc thực tế.

Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển robot hình người như một ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược. Các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đặt cược vào những tiến bộ về AI và phần cứng sẽ đẩy nhanh việc sử dụng robot trong sản xuất, logistics và các ứng dụng dành cho người tiêu dùng.