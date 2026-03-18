Quần thể hang động Ellora - kỳ quan kiến trúc trong lòng núi

Thứ Tư, 07:02, 18/03/2026

VOV.VN - Quần thể hang động Ellora, tại bang Maharashtra, Ấn Độ, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1983. Các hang động này cách quận Aurangabad của bang Maharashtra khoảng 29 km, nổi tiếng với kiến trúc và phong cách tuyệt vời.

Hùng Cường/VOV.VN
Lối vào Quần thể hang động Ellora, tại bang Maharashtra, Ấn Độ.
Đặc điểm nổi bật và để lại nhiều ấn tượng nhất trong toàn bộ quần thể hang động Ellora chính là những công trình tôn giáo được thiết kế và xây dựng theo lối kiến trúc chạm khắc trên đá nguyên khối.
Thay vì xây dựng từng khối đá như các công trình truyền thống, những nghệ nhân cổ đại đã đục từ trên xuống trong khối đá nguyên, loại bỏ hàng trăm nghìn tấn đá để tạo ra các đền thờ, tu viện, hành lang và tượng điêu khắc.
Quần thể hang động có tất cả 34 động đền thờ và động tu viện của đạo Phật, đạo Hindu và đạo Giai-na.
Trong đó, hang động Phật giáo gồm 12 công trình được đánh số từ động số 1 đến số 12, hang động Hindu giáo gồm 17 công trình (động số 13 – 29), hang động Giai-na giáo gồm 5 công trình (động số 30 – 34).
Các hang động Phật giáo được tạo tác sớm nhất. 12 ngôi đền Phật giáo Đại thừa trong Quần thể hang động Ellora có niên đại từ năm 550-750 sau Công nguyên
Còn hang động Hindu giáo nằm ở trung tâm của quần thể hang động. Không giống như các hang động Phật giáo thanh bình, các bức phù điêu bao phủ các bức tường của các hang động Hindu giáo được thờ thần Shiva. Các bức phù điêu mô tả các sự kiện khác nhau từ kinh điển Hindu.
Kinh phí xây dựng Quần thể hang Ellora do các nhân vật trong hoàng gia, thương nhân và những người giàu có trong vùng đóng góp.
Quần thể hang Ellora từng đóng vai trò là tu viện, đền thờ và điểm dừng chân cho khách hành hương. Vị trí của khu vực này nằm trên tuyến đường thương mại Nam Á cổ đại cũng khiến nó trở thành một trung tâm thương mại quan trọng ở khu vực Deccan.
Quần thể hang động Ellora còn nguyên sơ trong bóng tối trong hơn một trăm năm cho tới năm 1819, John Smith, một sĩ quan quân đội Anh, đã tình cờ phát hiện thấy những hang động này trong một chuyến đi săn.
Công trình kiến trúc cổ xưa này chính là minh chứng sống động cho thời kỳ hưng thịnh của các tôn giáo trong lịch sử Ấn Độ vào thời điểm đó.
Ngày nay, hang động Ellora, cùng với các hang động Ajanta gần đó, là một điểm thu hút khách du lịch lớn trong vùng Marathwada của Maharashtra và là một di tích được Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ bảo vệ.
Cùng với Ajanta Caves, quần thể hang động Ellora đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1983. Mỗi năm, khu di tích thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước, trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình khám phá bang Maharashtra, một trong những trung tâm du lịch lớn của Ấn Độ.

VOV.VN - Quần thể hang động Ajanta là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Nằm ở bang Maharashtra, đây là một quần thể hang động được chạm khắc trên đá, nổi tiếng với những bức tranh và tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Quần thể này là một phần quan trọng của di sản văn hóa và nghệ thuật của Ấn Độ.

Khám phá vẻ đẹp của Quần thể hang động Ajanta (Ấn Độ)

Khám phá vẻ đẹp của Quần thể hang động Ajanta (Ấn Độ)

VOV.VN - Quần thể hang động Ajanta là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Nằm ở bang Maharashtra, đây là một quần thể hang động được chạm khắc trên đá, nổi tiếng với những bức tranh và tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Quần thể này là một phần quan trọng của di sản văn hóa và nghệ thuật của Ấn Độ.

Daulatabad - pháo đài hùng vĩ và kiên cố bậc nhất của Ấn Độ thời Trung cổ

Daulatabad - pháo đài hùng vĩ và kiên cố bậc nhất của Ấn Độ thời Trung cổ

VOV.VN - Pháo đài Daulatabad ở Aurangabad, còn được biết đến với tên gọi pháo đài Devgiri, là một trong những địa điểm lịch sử của bang Maharashtra, Ấn Độ.