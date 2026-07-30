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Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ siết kiểm soát robot nhập khẩu

Thứ Năm, 10:51, 30/07/2026
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VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Ngày 30/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp của phía Mỹ “mang danh nghĩa không phân biệt đối xử nhưng thực chất là phân biệt và chèn ép doanh nghiệp, sản phẩm Trung Quốc”.

Cơ quan này cáo buộc Mỹ phớt lờ các trao đổi trước đó, liên tục gia tăng và nâng cấp các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế - thương mại song phương cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

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Một robot trình diễn tại Triển lãm Khoa học Viễn tưởng và Công nghệ Tương lai Quốc tế Bắc Kinh 2026 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27/3 (Ảnh: Xinhua)

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh việc Mỹ “khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia” và sử dụng quyền lực hành chính để can thiệp vào hoạt động thương mại bình thường là hành vi “bóp méo thị trường và bắt nạt đơn phương”. Bắc Kinh kêu gọi Washington lập tức hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời cảnh báo sẽ “kiên quyết đáp trả” nếu Mỹ tiếp tục triển khai.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 29/7 cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ sẽ không giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn gây tổn hại cho chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

“Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc phía Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia để chèn ép doanh nghiệp Trung Quốc. Chủ nghĩa bảo hộ không thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Mỹ, mà chỉ gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc”, tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết.

Động thái trên được đưa ra sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 28/7 cập nhật danh sách kiểm soát nhập khẩu, bổ sung các thiết bị công nghệ tiên tiến do nước ngoài sản xuất, bao gồm robot hình người, robot bốn chân và các biến tần kết nối mạng dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời.

Theo FCC, các sản phẩm này bị đánh giá tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia, bao gồm nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, kinh tế và an ninh mạng của Mỹ.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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