Bộ Y tế - Phúc lợi Nhật Bản hôm nay (7/6) công bố báo cáo về tình hình dân số, theo đó số lượng trẻ sinh ra trong năm ngoái giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, chỉ đạt 918.394 trẻ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp số lượng trẻ sinh ra tại Nhật Bản xuống dưới mức 1 triệu bé.

Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục. Ảnh minh họa: Reuters

Năm ngoái, tỷ lệ sinh sản giảm 0,01 điểm so với năm 2017 ở mức 1,42. Tuy nhiên, mức tỷ lệ sinh sản này được cho là dần hồi phục so với năm 2005 khi tỷ lệ sinh rơi xuống mức thấp nhất là 1,26. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do số lượng phụ nữ không kết hôn hoặc sinh sản muộn ngày càng tăng lên. Tuổi trung bình của các bà mẹ sinh con đầu lòng là 30,7 tuổi. Trong khi đó, độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu đối với nam giới là 31,1 tuổi và nữ giới là 29,4.

Thống kê theo khu vực, tỷ lệ sinh thấp nhất là ở thủ đô Tokyo, cao nhất là ở Okinawa, lần lượt là 1,2 và 1,89 điểm.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu cho tới năm 2025 tăng tỷ lệ sinh lên 1.8 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá khó có thể đạt được mục tiêu này do số lượng hộ gia đình mà cả vợ và chồng đều công tác đang tăng, trong khi các điều kiện thích hợp cho việc sinh đẻ, chăm sóc chưa được cải thiện./.