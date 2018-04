Sự thật đau lòng về chú rùa “tóc xanh” đang nổi tiếng trên các mặt báo

Hình ảnh chú rùa rất “ngầu” với đám rêu tảo bám trên đầu trông như một mái tóc nhuộm xanh. Hình ảnh chú rùa "tóc xanh" xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn như BBC, The New York Time... trong những ngày qua. Chú rùa này thuộc giống rùa sông Mary, sống tại con sông cùng tên ở Australia. Sự thật đau lòng đằng sau bức ảnh chú rùa “tóc xanh” được các trang báo đăng tải là thông tin giống rùa này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hội động vật học London (ZSL), Anh, đã xếp rùa sông Mary đứng thứ 29 trong danh sách những loài bò sát đang gặp nguy hiểm nhất thế giới. Rùa sông Mary từng là thú nuôi được ưa chuộng tại Australia. Những con rùa bị bắt khỏi môi trường thiên nhiên và bán vào các của hàng thú nuôi. Chính điều này đã góp phần lớn vào việc đẩy loài rùa này tới nguy cơ tuyệt chủng. Hình ảnh chú rùa có “mái tóc nhuộm xanh” trên BBC Bài viết ngày 12/4 về chú rùa "tóc xanh" trên Thời báo New York (The New York Times)./.

