Tàu điện đường sông - điểm nhấn trong chiến lược giao thông bền vững của Nga

Thứ Hai, 14:52, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tiến trình xây dựng đô thị hiện đại, xanh và thông minh, thủ đô Moscow của Nga đang từng bước khẳng định vai trò đặc biệt của giao thông đường sông bằng việc phát triển đội tàu điện thế hệ mới.

Đây không chỉ là giải pháp vận tải thân thiện với môi trường, mà còn là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống và tái kết nối không gian sông nước với đời sống đô thị.

tau dien duong song - diem nhan trong chien luoc giao thong ben vung cua nga hinh anh 1
Các tàu điện đường sông hiện đại, không phát thải, đang được đưa vào khai thác.

Các tàu điện đường sông hiện đại, vận hành êm ái, không phát thải, đang được đưa vào khai thác trên những tuyến vận tải thường xuyên, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ, đồng thời tạo nên một phương thức di chuyển tiện nghi, văn minh. Cùng với đó, hạ tầng bến bãi và không gian ven sông được đầu tư đồng bộ, từng bước hình thành diện mạo mới cho hệ thống giao thông công cộng của thủ đô.

Tàu điện đường sông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, mà còn mở rộng chức năng phục vụ cộng đồng. Nhiều hoạt động giáo dục, văn hóa và trải nghiệm được tổ chức ngay trên tàu, đưa giao thông trở thành một phần của đời sống tinh thần đô thị.

Đầu năm nay, Moscow đã đặt sống tàu cho hai tàu điện mới và triển khai nhiều dự án triển vọng, từ tàu điện du ngoạn, xuồng không người lái phục vụ an ninh - môi trường đến tàu du lịch lai “Vành đai vàng Moscow”. Việc khởi công đóng tàu du lịch này dự kiến thực hiện trong những năm tới. Năm 2026, thủ đô Moscow sẽ hạ thủy 8 tàu thủy điện thuộc Dự án “Moscow 1.0”, đưa loại hình vận tải đường sông độc đáo, chưa có tiền lệ trên thế giới, vào khai thác thường xuyên.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tin liên quan

VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, mỗi buổi sáng, những đoàn tàu điện lại đều đặn lăn bánh, đưa hàng nghìn hành khách đến nơi làm việc, học tập. Không khói bụi, không tiếng còi xe chen chúc, tàu điện đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội.

VOV.VN - Trên các chuyến tàu điện ở Nhật Bản, nhiều du khách rất ngạc nhiên khi nhận ra không hề có người bản địa nào gọi điện thoại hay nói to.

VOV.VN - Ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã chính thức khởi động chương trình thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái đầu tiên tại Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị của thủ đô.

