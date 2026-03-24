Tàu điện, lựa chọn mới của cư dân đô thị

Nhịp sống mới từ những chuyến tàu điện

Trong bối cảnh giá xăng tăng cao, áp lực giao thông nội đô ngày càng lớn, sự xuất hiện của hệ thống vé điện tử “không chạm” cùng những tiện ích hiện đại đang khiến phương tiện công cộng này ngày càng được ưa chuộng, mở ra một xu hướng di chuyển mới, văn minh, tiện lợi và bền vững.

Tàu điện mang đến những hành trình nhẹ nhàng hơn mỗi ngày

6 giờ 30 phút sáng, tại ga Yên Nghĩa, dòng người bắt đầu đổ về đông hơn. Trong dòng người ấy, có em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh Trường THCS Phú La. Sáng nào cũng vậy, Kiệt dắt chiếc xe đạp vào khu gửi xe dưới chân nhà ga, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người lên tàu.

Với Kiệt, tàu điện không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là một phần của tuổi học trò: “Bố mẹ em thấy tàu điện là một phương tiện rất là an toàn và tiện lợi. Em đi tàu điện cũng thấy không xả khói, nên đi rất thân thiện với môi trường. Em thấy đi tàu điện vừa nhanh, vừa vui nữa”.

Không còn cảnh chen chúc trên những tuyến đường đông đúc, không còn nỗi lo muộn học vì tắc đường, tàu điện mang đến cho những hành khách nhỏ tuổi một hành trình nhẹ nhàng hơn mỗi ngày. Không chỉ với học sinh, tàu điện đang dần thay đổi thói quen di chuyển của nhiều người dân Thủ đô. Từ những chuyến đi học, đi làm đến khám bệnh, mua sắm… phương tiện công cộng này ngày càng cho thấy tính ưu việt.

Đã nhiều năm đưa con đi khám bệnh trong nội thành, trước đây anh Ngô Văn Thư thường xuyên di chuyển bằng xe buýt. Nhưng từ khi có tàu điện, hành trình của anh trở nên thuận tiện hơn. “Anh đi xe buýt 103 ra Hà Nội, xuống ga Văn Quán hoặc La Khê rồi chuyển sang tàu điện. Rất tiện, nhanh mà đỡ mệt hơn trước…”, anh Thư cho biết.

Sự kết nối linh hoạt giữa các loại hình vận tải công cộng giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, lựa chọn tàu điện không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn góp phần giảm áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị, nơi mà mỗi giờ cao điểm, dòng xe vẫn đang “oằn mình” chịu tải.

Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông

Công nghệ “không chạm” và bước tiến giao thông thông minh

Một trong những điểm thay đổi rõ nét nhất trong hành trình của hành khách chính là sự xuất hiện của hệ thống vé điện tử “không chạm”. Không còn xếp hàng mua vé giấy, không cần mang theo nhiều loại thẻ, chỉ với một thao tác chạm là cánh cửa lên tàu đã mở ra.

Là hành khách thường xuyên, chị Hà Việt Hằng đánh giá cao sự tiện lợi mà công nghệ mang lại. “Việc sử dụng thẻ thanh toán để chi trả phí phương tiện công cộng như Metro thế này là rất tiện lợi. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại thẻ khác nhau hay lo lắng về việc nạp tiền vào từng thẻ mới. Sau này khi tích hợp vào điện thoại thì càng tuyệt vời hơn nữa. Đặc biệt, công nghệ sinh trắc học giúp đảm bảo an toàn, tránh nhầm lẫn hay lạm dụng nếu chẳng may bị mất thẻ, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng", chị Hằng cho biết.

Sau 8 tháng triển khai, hệ thống vé điện tử “không chạm” trên đường sắt đô thị Hà Nội đã ghi nhận 5,7 triệu lượt khách, góp phần nâng cao trải nghiệm, tối ưu vận hành và tạo nền tảng cho giao thông công cộng thông minh, liên thông trong tương lai.

Không chỉ mang lại trải nghiệm mượt mà cho hành khách, hệ thống vé điện tử còn tạo ra bước chuyển lớn trong công tác quản lý vận hành. Theo Hanoi Metro, doanh thu đã tăng 48%, sản lượng hành khách tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, những con số cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc ứng dụng công nghệ.

Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro cho biết: “Từ khi đưa hệ thống này vào vận hành, chúng tôi không chỉ tạo ra sự thuận tiện tối đa cho hành khách mà còn phục vụ đắc lực cho công tác quản lý. Hà Nội Metro có thể quản lý một cách chính xác sản lượng hành khách theo từng thời điểm để đánh giá nhu cầu đi lại thực chất, tránh các sai sót nhầm lẫn. Đồng thời, hệ thống giúp ngăn chặn hiệu quả các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để gian lận vé”.

Việc số hóa dữ liệu hành khách không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn là nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh, liên thông trong tương lai. Dự kiến trong quý II năm 2026, mô hình liên thông giữa đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia sẽ được thí điểm tại ga Hà Nội. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc kết nối các loại hình giao thông, tạo nên mạng lưới di chuyển đồng bộ, thuận tiện hơn cho người dân.

Từ những chuyến tàu sáng đưa học sinh đến lớp, những hành trình khám bệnh, đi làm của người dân, đến những “cú chạm” công nghệ đơn giản mà tiện lợi… tàu điện đang từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đô thị Hà Nội.

Một phương tiện không chỉ giúp người dân đi nhanh hơn, tiện hơn, mà còn góp phần làm cho thành phố xanh hơn, văn minh hơn. Trong hành trình ấy, mỗi lựa chọn của người dân hôm nay đang góp phần định hình diện mạo giao thông của Thủ đô trong tương lai.