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Tháng 8 được ghi nhận là tháng nóng nhất toàn cầu từ ​​trước đến nay

Thứ Năm, 16:31, 10/09/2026
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VOV.VN - Dữ liệu chính thức của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy tháng 8 là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu (ngang bằng với một tháng kỷ lục khác), làm nổi bật những tác động ngày càng nghiêm trọng của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Cơ quan quan sát Trái đất của cho biết tình trạng nóng toàn cầu tăng cao kỷ lục là do việc đốt nhiên liệu hóa thạch, theo Politico.

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Nắng nóng. Ảnh: NHK.

Theo Copernicus - cơ quan quan sát Trái đất thuộc chương trình không gian của EU - nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng trước đã tạm thời tăng vọt lên mức cao hơn 1,65 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Lần duy nhất nhiệt độ toàn cầu hàng tháng chạm mức này trước đó là vào tháng 7/2023.

Copernicus cho biết mức nhiệt kỷ lục này là “do tình trạng nóng lên toàn cầu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch”, kết hợp với nhiệt độ bề mặt nước biển tăng ở Thái Bình Dương do hiện tượng khí hậu El Niño mạnh gây ra.

Bà Samantha Burgess, trưởng bộ phận chiến lược khí hậu tại Trung tâm Dự báo thời tiết hạn trung châu Âu (đơn vị thực hiện nghiên cứu cho Copernicus), nhận định: “Khi kết hợp với nhiệt độ bề mặt nước biển toàn cầu cao kỷ lục và mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận ở Tây Âu, các dữ liệu này cho thấy biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các hiện tượng cực đoan diễn ra trên cả khí quyển lẫn đại dương”.

Tháng 8 oi bức đã khép lại một mùa hè phá kỷ lục về nắng nóng, cháy rừng và hạn hán tại châu Âu, trong bối cảnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm nóng hành tinh vẫn tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới.

Ủy ban châu Âu hôm 7/9 cho biết lượng khí thải nhà kính toàn cầu từ các hoạt động của con người trong năm ngoái đã tăng 0,7%, đạt mức kỷ lục 54 tỷ tấn CO2 tương đương; tốc độ gia tăng hàng năm này có khả năng sẽ khiến nhiệt độ Trái đất tăng 1,5 độ C vào cuối thập kỷ này.

Mỹ dẫn đầu xu hướng gia tăng này với mức tăng 2,2% lượng khí thải gây hại cho khí hậu trong năm 2025.

Tại Trung Quốc - quốc gia tạo ra nhiều phát thải hàng đầu thế giới - lượng khí thải tăng 0,1% trong năm 2025, trong khi tại Ấn Độ, con số này giảm 0,2%. Ủy ban châu Âu cũng cho biết lượng khí thải của EU đã giảm 0,2% trong năm 2025.

Biển và không khí

Các số liệu tổng hợp của Copernicus kết hợp cả nhiệt độ không khí và nhiệt độ bề mặt nước biển trên toàn cầu. Nhiệt độ không khí bề mặt toàn cầu trong tháng 8 đạt mức 16,96° C - mức nhiệt độ tháng cao nhất từng được ghi nhận (ngang bằng với kỷ lục trước đó) và cao hơn 0,85° C so với mức trung bình trong giai đoạn 30 năm từ 1990 đến 2020.

Nhiệt độ trung bình bề mặt nước biển ở mức 21,07° C, cũng là mức cao nhất từng được ghi nhận.

Tại châu Âu, tháng 8 vừa qua là tháng 8 nóng thứ tư trong lịch sử quan trắc, với nhiệt độ cao hơn 1,1° C so với mức trung bình của giai đoạn 30 năm. Xét tổng thể, đây là mùa hè nóng thứ ba từng được ghi nhận tại châu Âu, và là mùa hè nóng nhất từ ​​trước đến nay tại Tây Âu.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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