Trung Quốc cảnh báo phát thải metal tăng vì hiện tượng nóng lên toàn cầu

Theo thông tin được phía Trung Quốc công bố, nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học Trương Trăn và Lý Tân phối hợp với các cộng sự quốc tế thực hiện đã lần đầu xây dựng được một khung đánh giá xác suất đối với mức gia tăng phát thải metal từ đất ngập nước trong tương lai. Trên cơ sở sử dụng mô hình hệ sinh thái trên cạn tiên tiến cùng dữ liệu quan trắc đất ngập nước toàn cầu, nghiên cứu đã định lượng khả năng xảy ra phản hồi metal từ đất ngập nước trong bối cảnh nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng.

Sơ đồ minh họa quá trình phát thải khí metal ở vùng đất ngập nước và các kỹ thuật quan sát được sử dụng trong nghiên cứu này. Ảnh Chinanews

Kết quả cho thấy, trong kịch bản phát thải cao, đến những năm 2030, lượng metal phát sinh thêm từ các vùng đất ngập nước tự nhiên có 90% khả năng sẽ làm giảm hiệu quả từ 8% đến 10% mục tiêu cắt giảm metal do con người đặt ra hiện nay trên toàn cầu. Xa hơn, đến cuối thế kỷ 21, lượng phát thải metal từ đất ngập nước có thể tăng thêm từ 50% đến 60% so với mức hiện tại.

Metal là một trong những khí nhà kính quan trọng nhất, chỉ đứng sau CO2 về vai trò đối với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong khung thời gian 20 năm, tác động làm nóng của metal được đánh giá mạnh hơn hơn 80 lần so với CO2. Đây cũng là lý do khiến việc kiểm soát phát thải metal ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách khí hậu quốc tế.

Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã triển khai chương trình so sánh các mô hình metal đất ngập nước trong tương lai, tập hợp 7 mô hình chủ đạo trên thế giới. Kết quả mô phỏng cho thấy cứ mỗi khi nhiệt độ trung bình trên đất liền toàn cầu tăng thêm 1 độ C, lượng metal phát thải từ đất ngập nước có thể tăng trung bình từ 14 triệu đến 34 triệu tấn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 68% lượng phát thải bổ sung trong tương lai được xác định sẽ đến từ các khu vực nhiệt đới.

Các nhà khoa học cho rằng kết quả nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách giảm phát thải metal và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng mạng lưới quan trắc dài hạn tại các khu vực nhiệt đới và vùng cao lạnh, kết hợp với công nghệ viễn thám vệ tinh thế hệ mới nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và ứng phó với những phản hồi khí hậu ngày càng phức tạp.