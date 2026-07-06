Thiên Vấn 2 tiếp cận thành công tiểu hành tinh 2016 HO3

Theo CNSA, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 hiện đã tiến đến vị trí cách tiểu hành tinh 2016 HO3 khoảng 20 km. Trong quá trình tiếp cận, Thiên Vấn 2 đã thu thập được dữ liệu hình ảnh quan trọng, đồng thời sử dụng dữ liệu dẫn đường quang học để cải thiện đáng kể độ chính xác quỹ đạo của tiểu hành tinh, giảm sai số từ hàng trăm km xuống cấp độ km.

Hình ảnh tiểu hành tinh 2016 HO3 do tàu thăm dò Thiên Vấn 2 chụp ở khoảng cách khoảng 20 km vào ngày 2/7/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thiên Vấn 2 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương vào ngày 29/5/2025. Trong hành trình bay, tàu đã thực hiện nhiều thao tác kỹ thuật quan trọng như cơ động không gian sâu và hiệu chỉnh quỹ đạo giữa hành trình.

Ngày 6/6/2026, tàu lần đầu phát hiện tiểu hành tinh 2016 HO3; ngày 7/6, tàu thực hiện điều khiển tiếp cận ở khoảng cách 30.000 km và đạt trạng thái bay đồng mặt phẳng; đến ngày 19/6, tàu tiến đến khoảng cách 2.000 km; và tiếp cận ở khoảng cách 20 km vào ngày 2/7.

Trong thời gian tới, Thiên Vấn 2 sẽ tiếp tục thực hiện các quan sát chi tiết nhằm làm rõ đặc điểm hình thái, thành phần vật chất và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh 2016 HO3, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lấy mẫu.

Dữ liệu quỹ đạo của tiểu hành tinh 2016 HO3 hiện đã được công bố trên Hệ thống công bố dữ liệu Mặt Trăng và Hành tinh của Trung Quốc.