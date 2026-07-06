English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thiên Vấn 2 tiếp cận thành công tiểu hành tinh 2016 HO3

Thứ Hai, 09:25, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 đã tiếp cận thành công tiểu hành tinh 2016 HO3 và bắt đầu triển khai các hoạt động thăm dò khoa học sau hành trình kéo dài khoảng 400 ngày, vượt quãng đường gần 1 tỷ km.

 

Theo CNSA, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 hiện đã tiến đến vị trí cách tiểu hành tinh 2016 HO3 khoảng 20 km. Trong quá trình tiếp cận, Thiên Vấn 2 đã thu thập được dữ liệu hình ảnh quan trọng, đồng thời sử dụng dữ liệu dẫn đường quang học để cải thiện đáng kể độ chính xác quỹ đạo của tiểu hành tinh, giảm sai số từ hàng trăm km xuống cấp độ km.

thien van 2 tiep can thanh cong tieu hanh tinh 2016 ho3 hinh anh 1
Hình ảnh tiểu hành tinh 2016 HO3 do tàu thăm dò Thiên Vấn 2 chụp ở khoảng cách khoảng 20 km vào ngày 2/7/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thiên Vấn 2 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương vào ngày 29/5/2025. Trong hành trình bay, tàu đã thực hiện nhiều thao tác kỹ thuật quan trọng như cơ động không gian sâu và hiệu chỉnh quỹ đạo giữa hành trình.

Ngày 6/6/2026, tàu lần đầu phát hiện tiểu hành tinh 2016 HO3; ngày 7/6, tàu thực hiện điều khiển tiếp cận ở khoảng cách 30.000 km và đạt trạng thái bay đồng mặt phẳng; đến ngày 19/6, tàu tiến đến khoảng cách 2.000 km; và tiếp cận ở khoảng cách 20 km vào ngày 2/7.

Trong thời gian tới, Thiên Vấn 2 sẽ tiếp tục thực hiện các quan sát chi tiết nhằm làm rõ đặc điểm hình thái, thành phần vật chất và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh 2016 HO3, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lấy mẫu.

Dữ liệu quỹ đạo của tiểu hành tinh 2016 HO3 hiện đã được công bố trên Hệ thống công bố dữ liệu Mặt Trăng và Hành tinh của Trung Quốc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb
Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb

VOV.VN - Từ những "vòng Einstein" kỳ ảo cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng đến các "vườn ươm sao" rực rỡ sắc màu, Kính thiên văn James Webb (JWST) đã mang đến những hình ảnh vô giá, hé lộ các bí ẩn sâu thẳm và ngoạn mục nhất của vũ trụ bao la.

Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb

Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb

VOV.VN - Từ những "vòng Einstein" kỳ ảo cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng đến các "vườn ươm sao" rực rỡ sắc màu, Kính thiên văn James Webb (JWST) đã mang đến những hình ảnh vô giá, hé lộ các bí ẩn sâu thẳm và ngoạn mục nhất của vũ trụ bao la.

5 kịch bản vũ trụ kết thúc theo dự đoán của các nhà khoa học
5 kịch bản vũ trụ kết thúc theo dự đoán của các nhà khoa học

VOV.VN - Nếu vũ trụ có khởi đầu, thì theo logic, nó cũng phải có điểm kết thúc. Nhưng điều gì sẽ đánh dấu sự chấm dứt ấy? Dưới đây là những giả thuyết khoa học được đánh giá có khả năng cao nhất về cách vũ trụ sẽ đi đến hồi kết.

5 kịch bản vũ trụ kết thúc theo dự đoán của các nhà khoa học

5 kịch bản vũ trụ kết thúc theo dự đoán của các nhà khoa học

VOV.VN - Nếu vũ trụ có khởi đầu, thì theo logic, nó cũng phải có điểm kết thúc. Nhưng điều gì sẽ đánh dấu sự chấm dứt ấy? Dưới đây là những giả thuyết khoa học được đánh giá có khả năng cao nhất về cách vũ trụ sẽ đi đến hồi kết.

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ
Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã gửi mẫu sợi đầu tiên được làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm phơi nhiễm trong môi trường không gian, với kỳ vọng dùng vào việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai.

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã gửi mẫu sợi đầu tiên được làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm phơi nhiễm trong môi trường không gian, với kỳ vọng dùng vào việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ