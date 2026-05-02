Thượng Hải sắp xây vòng đu quay không trục cao nhất thế giới

Thứ Bảy, 14:26, 02/05/2026
VOV.VN - Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - du lịch với hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật nhất là kế hoạch xây dựng vòng đu quay không trục cao nhất thế giới tại khu vực ven sông Bảo Sơn.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch Thượng Hải lần thứ 5 diễn ra ở Khu nghỉ dưỡng du lịch quốc gia Xà Sơn gần đây, chính quyền Thượng Hải đã công bố nhiều dự án văn hóa - du lịch trọng điểm, với tổng vốn đầu tư gần 4 tỷ nhân dân tệ.

thuong hai sap xay vong du quay khong truc cao nhat the gioi hinh anh 1
Phối cảnh vòng đu quay "Cổng Thượng Hải". Ảnh Sở Văn hóa và Du lịch Thượng Hải

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là vòng đu quay “Cổng Thượng Hải”, dự kiến được xây dựng tại khu vực ven sông Bảo Sơn. Công trình này được giới thiệu là vòng đu quay không trục cao nhất thế giới, với khoang cabin quay ở độ cao 228 mét. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại cửa ngõ hướng ra biển của Thượng Hải.

Ngoài “Cổng Thượng Hải”, thành phố cũng công bố các dự án lớn khác như tổ hợp văn hóa - du lịch khu vực Bến Thượng Hải, tuyến du lịch dọc bờ Tây Từ Hối, dự án Vịnh Tây Bến Thượng Hải và nhà hát tương tác nhập vai ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên “Thế giới mới - Thời đại hoàng kim”.

Đáng chú ý, nhà hát tương tác nhập vai AI sẽ được phát triển trên bối cảnh thực tế phố Hoàng Hà tại Công viên Điện ảnh Thượng Hải ở quận Tùng Giang, nơi từng là địa điểm quay bộ phim nổi tiếng “Phồn Hoa”. Dự án này sẽ kết hợp phim ngắn AI trực tuyến với biểu diễn nhập vai và sân khấu trò chơi trực tiếp, nhằm tạo ra sản phẩm văn hóa - du lịch mới gắn giữa trải nghiệm và tiêu dùng.

Tại hội nghị, Thượng Hải cũng công bố bản đồ kêu gọi đầu tư các ngành văn hóa - du lịch trọng điểm theo mô hình “4+16”. Theo đó, thành phố này sẽ tập trung vào 4 mảng chính gồm văn hóa, du lịch, phát thanh - truyền hình và di sản văn vật; đồng thời ưu tiên 16 lĩnh vực cụ thể như giao dịch tác phẩm nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật và thể thao điện tử.

Giới chức Thượng Hải cho biết đã hệ thống hóa 135 chính sách hỗ trợ, với tổng nguồn vốn liên quan khoảng 1,3 tỷ nhân dân tệ, nhằm phục vụ thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp trọng điểm trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

Theo số liệu được công bố, trong quý I năm nay, Thượng Hải ghi nhận 3.651 doanh nghiệp văn hóa - du lịch đăng ký mới, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp này đạt 6,594 tỷ nhân dân tệ.

Việc đẩy nhanh triển khai các dự án văn hóa - du lịch quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm phong phú sản phẩm du lịch đô thị, đồng thời giúp Thượng Hải nâng cao năng lực cạnh tranh và tiến gần hơn tới nhóm các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Trung Kiên/VOV - Bắc Kinh
Trung Quốc mạnh tay trấn áp vi phạm bản quyền AI

Cận cảnh các cặp đôi Palestine trong lễ cưới tập thể ở dải Gaza

Philippines kêu gọi tăng thuế rượu để hạn chế số ca tử vong mỗi ngày

