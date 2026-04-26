Trung Quốc mạnh tay trấn áp vi phạm bản quyền AI

Douyin, phiên bản TikTok ở Trung Quốc, gần đây đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm vào các hành vi vi phạm điển hình liên quan đến AI, bao gồm hoán đổi khuôn mặt bằng AI, sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng, tạo ra hoặc phát tán nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các nội dung nhái lại.

Theo một tuyên bố đăng trên tài khoản WeChat của công ty, hơn 538.000 video liên quan đến vi phạm AI đã bị gỡ bỏ, hơn 4.000 tài khoản vi phạm bị xử phạt. Nền tảng này cũng đã xử lý hơn 30.000 nội dung và 1.300 tài khoản sử dụng danh nghĩa “CEO AI” để đánh lừa và dụ dỗ người dùng trung niên và người cao tuổi tương tác.

Mới đây, WeChat của Tencent cũng ra quy định mới yêu cầu tất cả tài khoản chính thức và tài khoản dịch vụ trên nền tảng này không được sử dụng AI, kịch bản, giao diện lập trình ứng dụng hoặc bất kỳ phương pháp tự động nào khác để thay thế sự tham gia của con người trong quy trình tạo và xuất bản nội dung.

Hongguo Short Drama, một nền tảng phim ngắn của Trung Quốc thuộc ByteDance, cho biết hồi đầu tháng đã xử lý 670 phim ngắn sau một cuộc rà soát nhằm vào việc sử dụng trái phép phim ngắn do AI tạo ra. Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của nền tảng, việc rà soát này là một phần của cuộc kiểm tra rộng hơn đối với 15.000 tác phẩm.

Ở cấp độ quốc gia, hồi tháng Giêng, Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đặc biệt kéo dài một tháng trên toàn quốc để hạn chế sự lan truyền của các video sử dụng AI chỉnh sửa trái phép các bộ phim truyền hình kinh điển, cũng như các tác phẩm có chủ đề lịch sử và cách mạng. Hơn 23.000 video vi phạm đã bị gỡ bỏ và hơn 100 tài khoản đã bị xử phạt trong chiến dịch này.

Hồi đầu tháng 4, Ủy ban Diễn viên thuộc Liên đoàn các Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra hiện nay, bao gồm việc hoán đổi và tổng hợp khuôn mặt bằng AI, sao chép và nhân bản giọng nói, can thiệp tùy tiện hoặc chỉnh sửa bừa bãi các đoạn phim và chương trình truyền hình, thu thập trái phép hình ảnh và giọng nói của diễn viên để huấn luyện mô hình AI.