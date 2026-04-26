Trung Quốc mạnh tay trấn áp vi phạm bản quyền AI

Chủ Nhật, 14:31, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ (IP) thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, riêng ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng Douyin đã phải gỡ bỏ hơn 538.000 video vi phạm.

Douyin, phiên bản TikTok ở Trung Quốc, gần đây đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm vào các hành vi vi phạm điển hình liên quan đến AI, bao gồm hoán đổi khuôn mặt bằng AI, sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng, tạo ra hoặc phát tán nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các nội dung nhái lại.

trung quoc manh tay tran ap vi pham ban quyen ai hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Theo một tuyên bố đăng trên tài khoản WeChat của công ty, hơn 538.000 video liên quan đến vi phạm AI đã bị gỡ bỏ, hơn 4.000 tài khoản vi phạm bị xử phạt. Nền tảng này cũng đã xử lý hơn 30.000 nội dung và 1.300 tài khoản sử dụng danh nghĩa “CEO AI” để đánh lừa và dụ dỗ người dùng trung niên và người cao tuổi tương tác.

Mới đây, WeChat của Tencent cũng ra quy định mới yêu cầu tất cả tài khoản chính thức và tài khoản dịch vụ trên nền tảng này không được sử dụng AI, kịch bản, giao diện lập trình ứng dụng hoặc bất kỳ phương pháp tự động nào khác để thay thế sự tham gia của con người trong quy trình tạo và xuất bản nội dung.

Hongguo Short Drama, một nền tảng phim ngắn của Trung Quốc thuộc ByteDance, cho biết hồi đầu tháng đã xử lý 670 phim ngắn sau một cuộc rà soát nhằm vào việc sử dụng trái phép phim ngắn do AI tạo ra. Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của nền tảng, việc rà soát này là một phần của cuộc kiểm tra rộng hơn đối với 15.000 tác phẩm.

Ở cấp độ quốc gia, hồi tháng Giêng, Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đặc biệt kéo dài một tháng trên toàn quốc để hạn chế sự lan truyền của các video sử dụng AI chỉnh sửa  trái phép các bộ phim truyền hình kinh điển, cũng như các tác phẩm có chủ đề lịch sử và cách mạng. Hơn 23.000 video vi phạm đã bị gỡ bỏ và hơn 100 tài khoản đã bị xử phạt trong chiến dịch này.

Hồi đầu tháng 4, Ủy ban Diễn viên thuộc Liên đoàn các Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra hiện nay, bao gồm việc hoán đổi và tổng hợp khuôn mặt bằng AI, sao chép và nhân bản giọng nói, can thiệp tùy tiện hoặc chỉnh sửa bừa bãi các đoạn phim và chương trình truyền hình, thu thập trái phép hình ảnh và giọng nói của diễn viên để huấn luyện mô hình AI.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc WeChat cấm nội dung tạo bằng AI Tencent quy định mới về AI kiểm soát nội dung số Trung Quốc luật AI Trung Quốc 2026
Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có dấu hiệu nóng lên sau các động thái trừng phạt của khối này nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga.

Trung Quốc phát hiện khoáng vật Mặt Trăng mới giàu nguyên tố đất hiếm
VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được hai khoáng vật Mặt Trăng chưa từng được biết đến từ 1.731 gram mẫu vật Mặt Trăng mang về từ sứ mệnh Hằng Nga-5, đánh dấu một bước đột phá mới trong nghiên cứu không gian sâu.

Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran
VOV.VN - Động thái mới nhất này đánh dấu bước leo thang trong chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington, nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran, ngay trước thời điểm hai bên nối lại đối thoại.

