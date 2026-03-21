Thượng Hải (Trung Quốc) tổ chức “thi ngủ”, giải thưởng cao nhất gần 40 triệu

Thứ Bảy, 11:20, 21/03/2026
VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (21/3), một công viên ở Thượng Hải, Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc thi ngủ, với tiêu chí người tham gia thức dậy tự nhiên.

Công viên rừng quốc gia Đông Bình ở quận Sùng Minh, thành phố Thượng Hải mới đây ra thông báo cho biết, sẽ tổ chức cuộc thi “Thử thách ngủ trong rừng Sùng Minh 2026”, với tiêu chí là người tham gia thức dậy một cách tự nhiên. Người có điểm giấc ngủ cao nhất sẽ nhận được giải thưởng 3.000 nhân dân tệ (436,5 USD).

Áp phích về cuộc thi ngủ ở Thượng Hải

Thử thách sẽ diễn ra vào mỗi thứ Bảy từ 21/3 đến 26/4, cũng như vào ngày 2 và 3/5, theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của quận. Mỗi hôm thi sẽ có 50 người tham gia, phí đăng ký là 299 nhân dân tệ. Người đăng ký phải là những người khỏe mạnh từ 18-50 tuổi. Ban tổ chức sẽ sử dụng các thiết bị theo dõi giấc ngủ chuyên nghiệp và người tham gia phải đeo chúng theo hướng dẫn. Giải thưởng sẽ được xác định dựa trên dữ liệu khách quan ghi lại từ các thiết bị này.

Thử thách kéo dài từ 12h trưa đến 7h tối. Trong thời gian đó, người tham gia phải nằm trên một chiếc giường tiêu chuẩn do ban tổ chức cung cấp, được phép trở mình, nhưng không được để bất kỳ bộ phận nào của cơ thể rời khỏi quá 1/3 chiều dài của nệm. Việc ngồi dậy, đứng lên hoặc ra khỏi giường để đi vệ sinh sẽ bị coi là phạm quy và mất quyền tham gia thử thách. Trong suốt cuộc thi, người tham gia bị cấm sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động để giải trí, trò chuyện hoặc ăn uống. Bất kỳ loại thuốc nào nhằm mục đích hỗ trợ giấc ngủ cũng bị cấm.

Mỗi người chơi sẽ thi đấu trong lều và giường riêng được cung cấp tại địa điểm tổ chức. Người dân có thể quan sát sự kiện nhưng không được phép vào khu vực thi đấu. Người chơi có điểm ngủ cao nhất sẽ được trao danh hiệu “Thần ngủ” cùng giải thưởng tiền mặt 3.000 nhân dân tệ, trong khi người chơi vào giấc ngủ nhanh nhất sẽ nhận được 2.000 nhân dân tệ.

Ngoài ra, tổng giải thưởng 10.000 nhân dân tệ (gần 40 triệu đồng Việt Nam), sẽ được chia cho tất cả những người chơi tuân thủ quy tắc và tham gia cuộc thi đến cuối cùng. Theo trang Jiemian News, từ ngày 17/3, cuộc thi đầu tiên ngày 21/3 đã được đăng ký kín chỗ.

Trong số các đơn vị hỗ trợ sự kiện có các bệnh viện và doanh nghiệp. Ban tổ chức giải thích, nhiều nhân viên văn phòng nước này gặp vấn đề về giấc ngủ và sức khỏe do căng thẳng công việc và cuộc sống, thậm chí một số người còn bị mất ngủ mãn tính. Việc mời các chuyên gia đến sự kiện nhằm mục đích cung cấp tư vấn sức khỏe, cuộc thi hướng đến việc nâng cao nhận thức về giấc ngủ và các vấn đề sức khỏe khác.

Số liệu cho thấy, gần 40% dân số ở Trung Quốc thường xuyên thức giấc vào ban đêm và cứ 4 người thì có 1 người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày. Hơn một nửa dân số nước này ngủ sau 12h đêm. Thông tin về cuộc thi đã ngay lập tức trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc chuẩn bị nâng cấp hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu ngay trên quỹ đạo
Trung Quốc chuẩn bị nâng cấp hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu ngay trên quỹ đạo

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố kế hoạch nâng cấp Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu (BeiDou) ngay trong quỹ đạo hoạt động, nhằm cung cấp các dịch vụ định vị chất lượng cao hơn cho người dùng trong nước và quốc tế.

Mạng lưới trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới: Cú hích giao thông xanh ở Trung Quốc
Mạng lưới trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới: Cú hích giao thông xanh ở Trung Quốc

VOV.VN -  Trung Quốc hiện vận hành mạng lưới trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới, với hàng triệu cổng sạc phủ khắp từ đô thị sầm uất đến các tuyến cao tốc liên tỉnh. Đây được xem là “cú hích” cho giao thông xanh ở đất nước tỷ dân.

Trung Quốc dùng “cỗ máy gián” cho hoạt động tìm kiếm, cứu hộ
Trung Quốc dùng “cỗ máy gián” cho hoạt động tìm kiếm, cứu hộ

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã tạo ra được những “cỗ máy gián” trong thời gian ngắn với giá thành rẻ, để dùng cho nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong tương lai.

