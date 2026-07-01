Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục AI ở tất cả các cấp học đến năm 2030

Theo "Quy hoạch phát triển giáo dục 5 năm lần thứ 15 (2026-2030)" do Quốc vụ viện Trung Quốc công bố hôm 29/6, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được giảng dạy ở "tất cả các cấp học" của nước này nhằm nâng cao năng lực AI, giúp học sinh hiểu về công nghệ này và biết cách vận dụng để nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Học sinh thực hành lập trình máy bay không người lái tại một trường học ở huyện Trường Hưng, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: VCG

Bản quy hoạch đề xuất việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược số hóa giáo dục quốc gia, triển khai hành động "AI + Giáo dục", thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong quan điểm giáo dục, mô hình đào tạo nhân tài, hệ thống kiểm tra và đánh giá, mô hình nghiên cứu và cơ chế quản trị.

Theo bản quy hoạch, Trung Quốc sẽ xây dựng một cơ sở thí điểm quốc gia về ứng dụng AI trong giáo dục, hoàn thiện nền tảng dịch vụ công giáo dục thông minh quốc gia, thúc đẩy việc chia sẻ các nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao và xây dựng một hệ sinh thái đổi mới AI mã nguồn mở. Quy hoạch cũng đề xuất việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn giáo dục số, tăng cường các chuẩn mực đạo đức về AI và giám sát an ninh.

Ông Chu Đại Vượng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Thông tin thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, cho biết: "Giáo dục cơ bản phải đảm bảo tất cả các khóa học về AI được giảng dạy đầy đủ, triển khai hiệu quả và đạt chất lượng cao, tập trung khơi dậy sự tò mò của học sinh và bồi dưỡng tư duy sáng tạo. Giáo dục đại học sẽ thúc đẩy việc đưa AI vào các môn học đại cương, đẩy mạnh tích hợp liên ngành AI, tối ưu hóa bố cục các ngành học và chuyên ngành".

Thúc đẩy giáo dục AI là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm nắm bắt lợi thế của các công nghệ tiên tiến. Trước các hạn chế xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt đối với chip tiên tiến và các công nghệ lõi từ các nước phương Tây, Bắc Kinh đang tích cực bồi dưỡng nhân tài khoa học - công nghệ trong nước và nâng cao năng lực đổi mới để tăng cường khả năng tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trong năm 2026 - năm đầu tiên của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc đã lần đầu tiên điều chỉnh hơn 10% chương trình đào tạo đại học trên cả nước, đạt quy mô và cường độ chưa từng có, trên cơ sở đã điều chỉnh hơn 30% trong giai đoạn 5 năm trước đó, trong đó trọng điểm tăng cường đào tạo về AI. Đây được xem là cuộc tái cơ cấu lớn nhất của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc kể từ khi nước này mở rộng quy mô tuyển sinh đại học vào cuối những năm 1990.