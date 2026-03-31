“AI+” tạo đột phá chuyển đổi cửa khẩu tại Bằng Tường, Trung Quốc

Theo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, chương trình “AI+” sẽ được triển khai toàn diện, tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo vào đổi mới khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp và quản trị xã hội. Là địa bàn chiến lược trong hợp tác với ASEAN, Bằng Tường đang hiện thực hóa các định hướng này thông qua việc xây dựng cửa khẩu thông minh.

Những năm gần đây, cửa khẩu Hữu Nghị Quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quy trình kiểm tra, giám sát. Các hệ thống thông minh được tích hợp đồng bộ vào nền tảng kiểm tra hải quan tổng hợp, giúp rút ngắn thời gian thông quan xuống mức “tính bằng giây”. Kết quả cho thấy, chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này đạt 96.700 lượt, tăng 36,78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, mô hình logistics xuyên biên giới “một tờ khai” đang được thí điểm, cho phép doanh nghiệp chỉ cần khai báo một lần cho toàn bộ hành trình vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời theo dõi trực tuyến toàn bộ lộ trình hàng hóa. Việc tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu đã góp phần giảm đáng kể chi phí logistics, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng. Nhờ đó, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu Bằng Tường tăng hơn 30%, riêng mặt hàng sầu riêng đạt giá trị trên 10 tỷ nhân dân tệ.

Không chỉ dừng lại ở vai trò trung chuyển, Bằng Tường đang hướng đến phát triển chuỗi giá trị gia tăng ngay tại khu vực cửa khẩu. Tại Trung tâm giao dịch trái cây Trung Quốc - ASEAN ở Sùng Tả, nhiều doanh nghiệp đã dịch chuyển hoạt động chế biến về gần cửa khẩu để tận dụng lợi thế nguyên liệu và quy tắc xuất xứ. Trung bình mỗi ngày, các nhà máy tại đây đã chế biến hàng chục tấn sầu riêng đông lạnh thành các sản phẩm bánh, kem phục vụ chuỗi cửa hàng đồ uống và bánh kẹo.

Sự dịch chuyển này đã giúp Bằng Tường chuyển đổi thành công từ mô hình “trung chuyển” sang “trung tâm” sản xuất - logistics. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố vượt mốc 10 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,6%, đồng thời tạo thêm hơn 5.000 việc làm mới. Người dân khu vực biên giới cũng được hưởng lợi khi tham gia vào các tổ hợp tác dịch vụ logistics, có thu nhập ổn định ngay tại địa phương.

Chính quyền thành phố Bằng Tường cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể hóa các mục tiêu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 thành những kết quả phát triển thiết thực, góp phần hiện đại hóa khu vực biên giới phía Nam Trung Quốc.