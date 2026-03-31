中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“AI+” tạo đột phá chuyển đổi cửa khẩu tại Bằng Tường, Trung Quốc

Thứ Ba, 11:21, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN- Việc triển khai chiến lược “Trí tuệ nhân tạo +” (AI+) đang tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý và vận hành tại các cửa khẩu ở thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần nâng cao hiệu quả logistics xuyên biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, chương trình “AI+” sẽ được triển khai toàn diện, tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo vào đổi mới khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp và quản trị xã hội. Là địa bàn chiến lược trong hợp tác với ASEAN, Bằng Tường đang hiện thực hóa các định hướng này thông qua việc xây dựng cửa khẩu thông minh.

Cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan tại Bằng Tường. Ảnh: CCTV

Những năm gần đây, cửa khẩu Hữu Nghị Quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quy trình kiểm tra, giám sát. Các hệ thống thông minh được tích hợp đồng bộ vào nền tảng kiểm tra hải quan tổng hợp, giúp rút ngắn thời gian thông quan xuống mức “tính bằng giây”. Kết quả cho thấy, chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này đạt 96.700 lượt, tăng 36,78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, mô hình logistics xuyên biên giới “một tờ khai” đang được thí điểm, cho phép doanh nghiệp chỉ cần khai báo một lần cho toàn bộ hành trình vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời theo dõi trực tuyến toàn bộ lộ trình hàng hóa. Việc tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu đã góp phần giảm đáng kể chi phí logistics, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng. Nhờ đó, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu Bằng Tường tăng hơn 30%, riêng mặt hàng sầu riêng đạt giá trị trên 10 tỷ nhân dân tệ.

Không chỉ dừng lại ở vai trò trung chuyển, Bằng Tường đang hướng đến phát triển chuỗi giá trị gia tăng ngay tại khu vực cửa khẩu. Tại Trung tâm giao dịch trái cây Trung Quốc - ASEAN ở Sùng Tả, nhiều doanh nghiệp đã dịch chuyển hoạt động chế biến về gần cửa khẩu để tận dụng lợi thế nguyên liệu và quy tắc xuất xứ. Trung bình mỗi ngày, các nhà máy tại đây đã chế biến hàng chục tấn sầu riêng đông lạnh thành các sản phẩm bánh, kem phục vụ chuỗi cửa hàng đồ uống và bánh kẹo.

Sự dịch chuyển này đã giúp Bằng Tường chuyển đổi thành công từ mô hình “trung chuyển” sang “trung tâm” sản xuất - logistics. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố vượt mốc 10 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,6%, đồng thời tạo thêm hơn 5.000 việc làm mới. Người dân khu vực biên giới cũng được hưởng lợi khi tham gia vào các tổ hợp tác dịch vụ logistics, có thu nhập ổn định ngay tại địa phương.

Chính quyền thành phố Bằng Tường cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể hóa các mục tiêu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 thành những kết quả phát triển thiết thực, góp phần hiện đại hóa khu vực biên giới phía Nam Trung Quốc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: AI+ Trung Quốc cửa khẩu thông minh Bằng Tường trí tuệ nhân tạo trong hải quan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji
VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về quy mô điện toán thông minh
VOV.VN - Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã xây dựng được quy mô điện toán thông minh khoảng 1,59 triệu Pflops, đứng thứ hai toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho việc huấn luyện các mô hình AI.

Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
VOV.VN - Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn hôm 26/3 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn đang diễn biến phức tạp.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ