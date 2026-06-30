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Trung Quốc khánh thành Trung tâm điện toán không gian đầu tiên

Thứ Ba, 09:19, 30/06/2026
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VOV.VN - Trung tâm Đổi mới Điện toán Không gian Bắc Kinh đã chính thức khánh thành hôm qua (29/6) tại Diễn đàn Điện toán Không gian thuộc Hội nghị Kinh tế số Toàn cầu 2026 tổ chức ở Bắc Kinh. Đây là trung tâm điện toán không gian đầu tiên của Trung Quốc.

Trung tâm này hoạt động theo mô hình kép “công ty + liên minh”, với 6 hướng nghiên cứu cốt lõi, bao gồm thiết kế và phát triển chip điện toán không gian, tải trọng điện toán không gian băng thông siêu rộng hiệu năng cao, nền tảng vệ tinh và cơ sở hạ tầng kiểm chứng mặt đất, triển khai mô hình lớn và tối ưu hóa đồng thời phần mềm và phần cứng, nghiên cứu và phát triển công nghệ then chốt của nền tảng đám mây tích hợp vũ trụ - mặt đất, đổi mới công nghệ ứng dụng vệ tinh và kiểm chứng kịch bản.

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Trung tâm Đổi mới Điện toán Không gian Bắc Kinh khánh thành ngày 29/6. Ảnh: Thành phố Khoa học Trung Quan Thôn

Trung tâm này tích hợp toàn bộ chuỗi công nghiệp, bao gồm chip, phần cứng, nền tảng, trí tuệ nhân tạo, mạng lưới và ứng dụng để xây dựng một hệ thống công nghiệp điện toán không gian hoàn chỉnh.

Theo Tân Hoa xã, điện toán không gian đề cập đến việc triển khai khả năng tính toán, lưu trữ và phân tích thông minh trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, với các chòm sao vệ tinh điện toán và trạm vũ trụ là nền tảng chính, để xây dựng một mạng lưới năng lực điện toán kiểu mới phối hợp liền mạch giữa không gian và mặt đất, với phạm vi phủ sóng toàn cầu.

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc ra mắt Trung tâm điện toán không gian Bắc Kinh đánh dấu một bước quan trọng trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán của Trung Quốc từ Trái Đất lên vũ trụ.

Điện toán không gian có thể xử lý dữ liệu vệ tinh trực tiếp trên quỹ đạo trong các trường hợp khẩn cấp như cháy rừng và động đất, giúp rút ​​ngắn thời gian ứng phó thảm họa từ hàng giờ xuống còn vài phút. Công nghệ này cũng cho phép xử lý toàn cầu theo thời gian thực các ứng dụng như nông nghiệp thông minh và giám sát đại dương, đồng thời hỗ trợ định vị và dịch vụ khẩn cấp ở các khu vực xa xôi. Với việc sử dụng năng lượng mặt trời và điều kiện làm mát trên vũ trụ, điện toán không gian còn có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí dịch vụ đám mây và AI.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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