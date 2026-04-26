Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Chủ Nhật, 10:33, 26/04/2026
VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có dấu hiệu nóng lên sau các động thái trừng phạt của khối này nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra tối 25/4, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) đã yêu cầu EU ngay lập tức đưa các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt mà khối này ban hành nhằm vào Nga, tuân thủ tinh thần đồng thuận giữa lãnh đạo hai bên, giải quyết các mối quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn.

Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG

Trung Quốc cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nước này, nhấn mạnh “EU sẽ phải chịu mọi hậu quả” phát sinh từ lệnh trừng phạt trên.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi EU đưa các doanh nghiệp Trung Quốc vào gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga hôm 23/4, tập trung vào các thực thể bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hoặc hệ thống vũ khí cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Moscow. Trong số này có nhiều công ty có trụ sở tại Trung Quốc, UAE, Uzbekistan, Kazakhstan và Belarus.

Người phát ngôn của MOFCOM cho rằng, bất chấp những tuyên bố và phản đối nhiều lần của Trung Quốc, EU đã tùy tiện đưa các doanh nghiệp nước này vào gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, do vậy nước này bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối.

Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kiên quyết phản đối cái gọi là “quyền tài phán cánh tay dài” mà EU áp đặt lên các doanh nghiệp và cá nhân nước này.

Theo Bắc Kinh, hành động này đi ngược lại tinh thần đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và EU, làm suy yếu nghiêm trọng tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc và EU cũng như toàn bộ quan hệ song phương.

Trước đó, ngày 24/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa 7 thực thể  của EU vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, với lý do bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thời gian gần đây, quan hệ Trung Quốc - EU liên tục xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới. Hôm 20/4, Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại về dự thảo sửa đổi Luật An ninh mạng của EU, cho rằng văn bản này có xu hướng “chính trị hóa” các vấn đề kinh tế - thương mại và có thể loại một số quốc gia, doanh nghiệp khỏi chuỗi cung ứng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã tiến hành hội đàm song phương ngày 24/4. Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường liên lạc chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất.

Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran

VOV.VN - Động thái mới nhất này đánh dấu bước leo thang trong chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington, nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran, ngay trước thời điểm hai bên nối lại đối thoại.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất vào khoảng năm 2031

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm nay (24/4) cho biết, sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3) của nước này dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và đưa các mẫu vật từ Sao Hỏa trở về Trái Đất vào khoảng năm 2031.

