中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran

Thứ Bảy, 05:59, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Động thái mới nhất này đánh dấu bước leo thang trong chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington, nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran, ngay trước thời điểm hai bên nối lại đối thoại.

Chính quyền Tổng thống  Donald Trump ngày 24/4 thông báo, áp đặt lệnh trừng phạt đối với 1 nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc, vì mua dầu trị giá hàng tỷ USD từ Iran, trong bối cảnh Washington và Tehran dự kiến bước vào vòng đàm phán hòa bình mới vào cuối tuần này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, mục tiêu lần này là 1 nhà máy lọc dầu tại thành phố Đại Liên, bị cáo buộc là một trong những khách hàng lớn nhất của Iran đối với dầu thô. Cùng với đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cũng áp lệnh trừng phạt đối với khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu thuyền, bị cho là thuộc “hạm đội ngầm” phục vụ xuất khẩu dầu của Iran.

my trung phat nha may loc dau trung quoc mua dau iran hinh anh 1
Một nhà máy lọc dầu tại Iran - Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Trước đó, chính quyền Trump đã trừng phạt nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân khác của Trung Quốc. Dữ liệu năm 2025 cho thấy, Trung Quốc mua hơn 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của Iran, qua đó trở thành đầu ra quan trọng nhất của Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington đang tăng cường “siết chặt tài chính” đối với Iran. Ông nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu thuyền, trung gian và bên mua giúp Iran đưa dầu ra thị trường quốc tế. 

Ông Bessent cũng tiết lộ, Mỹ đã gửi thư cảnh báo hai ngân hàng Trung Quốc rằng, Washington sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nếu phát hiện dòng tiền Iran đi qua các tài khoản liên quan.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: chiến dịch gây sức ép kinh tế trung quốc mua dầu iran đối thoại mỹ - iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố chặn 2 siêu tàu chở dầu của Iran tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Quân đội Mỹ mới đây cho biết đã chặn hai siêu tàu chở dầu của Iran khi chúng tìm cách né tránh lệnh phong tỏa, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

VOV.VN - Quân đội Mỹ mới đây cho biết đã chặn hai siêu tàu chở dầu của Iran khi chúng tìm cách né tránh lệnh phong tỏa, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Mỹ chặn 3 tàu chở dầu treo cờ Iran, căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang

VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 22/4.

VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 22/4.

Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ