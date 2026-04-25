Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/4 thông báo, áp đặt lệnh trừng phạt đối với 1 nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc, vì mua dầu trị giá hàng tỷ USD từ Iran, trong bối cảnh Washington và Tehran dự kiến bước vào vòng đàm phán hòa bình mới vào cuối tuần này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, mục tiêu lần này là 1 nhà máy lọc dầu tại thành phố Đại Liên, bị cáo buộc là một trong những khách hàng lớn nhất của Iran đối với dầu thô. Cùng với đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cũng áp lệnh trừng phạt đối với khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu thuyền, bị cho là thuộc “hạm đội ngầm” phục vụ xuất khẩu dầu của Iran.

Một nhà máy lọc dầu tại Iran - Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Trước đó, chính quyền Trump đã trừng phạt nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân khác của Trung Quốc. Dữ liệu năm 2025 cho thấy, Trung Quốc mua hơn 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của Iran, qua đó trở thành đầu ra quan trọng nhất của Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington đang tăng cường “siết chặt tài chính” đối với Iran. Ông nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu thuyền, trung gian và bên mua giúp Iran đưa dầu ra thị trường quốc tế.

Ông Bessent cũng tiết lộ, Mỹ đã gửi thư cảnh báo hai ngân hàng Trung Quốc rằng, Washington sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nếu phát hiện dòng tiền Iran đi qua các tài khoản liên quan.