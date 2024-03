Cựu lãnh đạo chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

SCMP ngày 18/3 đưa tin, Ủy viên trưởng chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc, ông Lưu Dược Tiến, đang bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng.

Hãng thông tấn China News của Trung Quốc cho biết, ông Lưu, 65 tuổi, bị nghi ngờ có "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy định của đảng" - một cách nói để chỉ hành vi tham nhũng của quan chức nước này - và hiện đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) điều tra giám sát.

Ông Lưu Dược Tiến là Ủy viên chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Theo lý lịch công khai, ông Lưu Dược Tiến sinh tháng 1/1959, ở thành phố Ninh Viễn (tỉnh Hồ Nam). Ông học chuyên ngành điều tra tội phạm tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, có bằng cử nhân luật.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Lưu vào Sở Công an thành phố Thiên Tân, khởi đầu là điều tra viên cấp cơ sở và liên tiếp giữ chức vụ Trưởng phòng Điều tra hình sự của Sở Công an thành phố, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố, Phó Giám đốc Cục Công an thành phố, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự ở Thiên Tân.

Ông Lưu đã lãnh đạo công tác chống ma túy trong thời gian dài và chủ trì nhiều vụ án lớn, quan trọng. Trong đó vào năm 2011, ông Lưu lãnh đạo một đội đặc nhiệm truy lùng trùm ma túy Tam giác vàng Naw Kham, sau khi băng đảng của tên này sát hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên một đoạn sông Mê Kông ở biên giới giữa Myanmar và Thái Lan.

Tháng 10/2014, Lưu Dược Tiến được bổ nhiệm làm Ủy viên Đảng ủy Bộ Công an kiêm trợ lý Bộ trưởng. Năm sau, ông giữ chức Phó Giám đốc Ủy ban kiểm soát ma túy quốc gia, Giám đốc Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy quốc gia và trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an.

Cuối năm 2015, ông Lưu Dược Tiến được bổ nhiệm làm Ủy viên chống khủng bố Bộ Công an (tương đương cấp thứ trưởng). Năm đó, lần đầu tiên Bộ Công an Trung Quốc thành lập chức vụ Ủy viên chống khủng bố, sau một loạt vụ tấn công trên khắp Trung Quốc.

Năm 2017, ông Lưu tham gia cuộc mít-tinh của cảnh sát vũ trang nhân dân ở khu vực phía Tây, quê hương của người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, nơi hơn 10.000 thành viên của lực lượng này tuyên thệ chống khủng bố và “duy trì ổn định xã hội”.

Ông Lưu nhấn mạnh các cấp cơ quan công an phải luôn nghĩ đến việc chống khủng bố và duy trì ổn định xã hội. Ông nói: “Chúng ta phải truy đuổi và trấn áp những kẻ khủng bố, truy lùng những kẻ đang lẩn trốn, đấu tranh triệt để, kiên quyết tạo dựng hòa bình và ổn định”.

Tháng 6/2020, chuyên mục "Thông tin lãnh đạo" trên trang web chính thức của Bộ Công an Trung Quốc được cập nhật, tên của ông Lưu Dược Tiến đã bị xóa.