Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

Thứ Ba, 05:54, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

Trong khuôn khổ vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố rồi thu hồi trong đêm 3/12/2024, tại phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo diễn ra hôm 21/1, Tòa án Trung ương Seoul đã tuyên mức án 23 năm tù khổ sai đối với ông Han, trong khi phía công tố chỉ đề nghị mức án 15 năm tù.

cuu thu tuong han quoc han duck-soo khong chap nhan ban an phuc tham hinh anh 1
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo (giữa). Ảnh: Reuters

Do ông Han quyết định kháng cáo, Tòa án Cấp cao Seoul đã thụ lý vụ việc và tại phiên phúc thẩm diễn ra hôm 7/5, Tòa tuyên mức án 15 năm tù khổ sai, giảm 8 năm so với bản án sơ thẩm.

Theo Tòa án Cấp cao, mức án này phù hợp với các hành vi vi phạm như đề xuất tổ chức họp Nội các để thông qua việc ban bố thiết quân luật, ký tên vào các văn bản nhằm hợp thức hóa quyết định ban bố thiết quân luật, soạn thảo các văn bản giả mạo, khai báo sai sự thật trong phiên xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc...

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Han Duck-soo vẫn không chấp nhận bản án phúc thẩm. Các luật sư bào chữa cho bị cáo khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa cấp trên. Theo đó, các thủ tục cần thiết cho việc kháng cáo sẽ được tiến hành khẩn trương.

Cho đến nay, vụ án “thiết quân luật” tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều quan chức cấp cao trở thành nghi phạm, bị cáo. Trong đó, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án tù khổ sai chung thân với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”, còn ông Han Duck-soo là thành viên Nội các đầu tiên dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol bị đưa ra xét xử và là nhân vật thứ hai bị tuyên án.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hàn Quốc cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo Yoon Suk Yeol vụ án thiết quân luật
Tin liên quan

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc phủ nhận mọi cáo buộc tại phiên xét xử đầu tiên
VOV.VN - Hôm nay (26/9), Tòa án trung ương thủ đô Seoul – Hàn Quốc đã tiến hành phiên xét xử công khai đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol theo 2 tội danh “chống người thi hành công vụ đặc biệt” và “lạm dụng chức quyền để cản trở thực thi các quyền hợp pháp”. 

Hoãn xét xử vụ vi phạm bầu cử của tân Tổng thống Hàn Quốc
VOV.VN - Hôm nay 9/6, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul chính thức thông báo sẽ tiếp tục tạm hoãn phiên xét xử tân Tổng thống Hàn Quốc với cáo buộc “vi phạm Luật bầu cử công chức”. Quyết định này giúp ông Lee Jae Myung tạm thời tránh được những rắc rối với pháp luật.

