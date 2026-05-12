Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

Trong khuôn khổ vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố rồi thu hồi trong đêm 3/12/2024, tại phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo diễn ra hôm 21/1, Tòa án Trung ương Seoul đã tuyên mức án 23 năm tù khổ sai đối với ông Han, trong khi phía công tố chỉ đề nghị mức án 15 năm tù.

Do ông Han quyết định kháng cáo, Tòa án Cấp cao Seoul đã thụ lý vụ việc và tại phiên phúc thẩm diễn ra hôm 7/5, Tòa tuyên mức án 15 năm tù khổ sai, giảm 8 năm so với bản án sơ thẩm.

Theo Tòa án Cấp cao, mức án này phù hợp với các hành vi vi phạm như đề xuất tổ chức họp Nội các để thông qua việc ban bố thiết quân luật, ký tên vào các văn bản nhằm hợp thức hóa quyết định ban bố thiết quân luật, soạn thảo các văn bản giả mạo, khai báo sai sự thật trong phiên xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc...

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Han Duck-soo vẫn không chấp nhận bản án phúc thẩm. Các luật sư bào chữa cho bị cáo khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa cấp trên. Theo đó, các thủ tục cần thiết cho việc kháng cáo sẽ được tiến hành khẩn trương.

Cho đến nay, vụ án “thiết quân luật” tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều quan chức cấp cao trở thành nghi phạm, bị cáo. Trong đó, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án tù khổ sai chung thân với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”, còn ông Han Duck-soo là thành viên Nội các đầu tiên dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol bị đưa ra xét xử và là nhân vật thứ hai bị tuyên án.