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Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ứng cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền

Thứ Hai, 12:01, 06/07/2026
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VOV.VN - Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok hôm nay (6/7) đã chính thức tuyên bố ứng cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền (DP), với cam kết cải cách đảng để đảm bảo sự thành công của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.

 

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok, người rời ghế Thủ tướng vào tuần trước nhằm mục đích dồn lực cho chiến dịch chạy đua vào vị trí lãnh đạo nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền (DP), hôm nay (6/7), đã đưa ra thông báo chính thức về việc tham gia ứng cử, trong bối cảnh cuộc bầu lãnh đạo đảng cầm quyền dự kiến được tổ chức vào ngày 17/8 sắp tới.

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Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok chính thức tuyên bố ứng cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại thành phố Gwangju, phía Tây Nam Hàn Quốc, ngày 06/07. Ảnh: Yonhap News

Trong một tuyên bố tại thành phố Gwangju, phía Tây Nam Hàn Quốc - nơi được coi là một thành trì truyền thống của đảng DP, ông Kim Min-seok nhấn mạnh rằng, “với tinh thần trách nhiệm không lay chuyển nhằm đảm bảo sự thành công của chính quyền do Tổng thống Lee Jae-myung lãnh đạo”, ông sẽ “ứng cử vào vị trí lãnh đạo đảng DP”, với mục tiêu đưa đảng DP trở nên “mạnh mẽ, có năng lực và luôn chiến thắng” giống như thời kỳ ông Lee Jae-myung trực tiếp dẫn dắt; chỉ trích ban lãnh đạo tiền nhiệm thiếu nhất quán trong chiến lược bầu cử, khiến đảng thất thủ tại các địa bàn quan trọng, như cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul hôm 3/6, dù giành được số ghế áp đảo 12/16 ghế tại địa phương; đưa ra những cam kết cải cách mang tính sâu rộng trong đảng, khôi phục tính minh bạch và công bằng trong quy trình lựa chọn ứng viên; đồng thời đưa ra lời kêu gọi mang tính khẩn thiết rằng nếu không có sự thay đổi trong ban lãnh đạo đảng, đảng DP có thể phải đối mặt với thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Theo đánh giá của giới phân tích, với sự tham gia chính thức của cựu Thủ tướng Kim Min-seok - một đồng minh chính trị đặc biệt thân cận của Tổng thống Lee Jae-myung, đang làm gia tăng sức nóng cho Đại hội đảng toàn quốc của đảng DP, dự kiến diễn ra vào 17/8 tới. Ông Kim Min-seok sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cùng với nghị sĩ Jung Chung-rae - người vừa qua đã từ chức lãnh đạo đảng DP để tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo và nghị sĩ Song Young-gil, cũng là cựu chủ tịch đảng.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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