Tòa tối cao Hàn Quốc vào cuộc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Đại pháp viện, tức Tòa án tối cao của Hàn Quốc cho biết, sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 9/7 tới đây, liên quan tội danh “cản trở thi hành công vụ”, do ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống ngăn chặn các cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ cá nhân ông vào tháng 1/2025. Đây sẽ là lần đầu tiên Đại pháp viện Hàn Quốc tham gia xét xử và đưa ra phán quyết đối với bị cáo Yoon Suk Yeol.

Bị cáo Yoon Suk Yeol (dưới cùng bên trái) tại phiên sơ thẩm (Ảnh: Jiji Press)

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1/2026, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã nhận định cựu Tổng thống “có tội” đối với nhóm tội danh nêu trên và tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù khổ sai. Do ông Yoon Suk Yeol kháng cáo, Tòa án cấp cao Thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, Tòa cấp cao đã tăng nặng hình phạt, khi tuyên mức án 7 năm tù khổ sai dành cho bị cáo.

Ngoài tội danh nêu trên, tính đến thời điểm này, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã và đang bị xét xử với nhiều cáo buộc khác như “chủ mưu gây nội loạn”, “làm tổn hại đến lợi ích quân sự quốc gia và tạo lợi ích cho thế lực thù địch bên ngoài”, “lạm dụng chức quyền”, “khai báo sai sự thật và cung cấp lời chứng giả”… Trong đó, nghiêm trọng nhất là tội danh “chủ mưu gây nội loạn” và ông Yoon đã bị tuyên phạt “tù khổ sai chung thân” đối với nhóm tội danh này.