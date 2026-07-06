English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tòa tối cao Hàn Quốc vào cuộc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Thứ Hai, 07:54, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xung quanh vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố và thu hồi đêm 3/12/2024, đã xuất hiện diễn biến mới, với sự vào cuộc của Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Đại pháp viện, tức Tòa án tối cao của Hàn Quốc cho biết, sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 9/7 tới đây, liên quan tội danh “cản trở thi hành công vụ”, do ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống ngăn chặn các cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ cá nhân ông vào tháng 1/2025. Đây sẽ là lần đầu tiên Đại pháp viện Hàn Quốc tham gia xét xử và đưa ra phán quyết đối với bị cáo Yoon Suk Yeol.

toa toi cao han quoc vao cuoc xet xu cuu tong thong yoon suk yeol hinh anh 1
Bị cáo Yoon Suk Yeol (dưới cùng bên trái) tại phiên sơ thẩm (Ảnh: Jiji Press)

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1/2026, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã nhận định cựu Tổng thống “có tội” đối với nhóm tội danh nêu trên và tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù khổ sai. Do ông Yoon Suk Yeol kháng cáo, Tòa án cấp cao Thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, Tòa cấp cao đã tăng nặng hình phạt, khi tuyên mức án 7 năm tù khổ sai dành cho bị cáo.

Ngoài tội danh nêu trên, tính đến thời điểm này, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã và đang bị xét xử với nhiều cáo buộc khác như “chủ mưu gây nội loạn”, “làm tổn hại đến lợi ích quân sự quốc gia và tạo lợi ích cho thế lực thù địch bên ngoài”, “lạm dụng chức quyền”, “khai báo sai sự thật và cung cấp lời chứng giả”… Trong đó, nghiêm trọng nhất là tội danh “chủ mưu gây nội loạn” và ông Yoon đã bị tuyên phạt “tù khổ sai chung thân” đối với nhóm tội danh này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tòa Hàn Quốc dừng xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
Tòa Hàn Quốc dừng xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Đúng như dự báo của giới quan sát, do những tình tiết mới, lịch trình xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc“chủ mưu gây nội loạn” đã có thay đổi.

Tòa Hàn Quốc dừng xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa Hàn Quốc dừng xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Đúng như dự báo của giới quan sát, do những tình tiết mới, lịch trình xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc“chủ mưu gây nội loạn” đã có thay đổi.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Liên quan vụ án “thiết quân luật” gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, ngày 14/5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Liên quan vụ án “thiết quân luật” gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, ngày 14/5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất.

Tòa cấp cao Hàn Quốc tăng nặng hình phạt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
Tòa cấp cao Hàn Quốc tăng nặng hình phạt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Trái với nhận định của giới chuyên môn và các tiền lệ thông thường, trong phiên xét xử phúc thẩm đối cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tăng nặng hình phạt dành cho bị cáo. 

Tòa cấp cao Hàn Quốc tăng nặng hình phạt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa cấp cao Hàn Quốc tăng nặng hình phạt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Trái với nhận định của giới chuyên môn và các tiền lệ thông thường, trong phiên xét xử phúc thẩm đối cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tăng nặng hình phạt dành cho bị cáo. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình

VOV.VN - Sau một thời gian dài điều tra với nhiều diễn biến và tình tiết phức tạp, cùng các phiên tranh biện nảy lửa tại Tòa, hôm nay 13/1, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị mức án cao nhất dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn”.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình

VOV.VN - Sau một thời gian dài điều tra với nhiều diễn biến và tình tiết phức tạp, cùng các phiên tranh biện nảy lửa tại Tòa, hôm nay 13/1, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị mức án cao nhất dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ