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Đặc phái viên Mỹ sẽ gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine

Thứ Năm, 09:21, 12/11/2026
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VOV.VN - Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, với kế hoạch cử hai đặc phái viên tới gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine vào ngày 12/11.

Trước đó vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, kết thúc với một số tiến triển nhưng chưa đạt được đột phá về các vấn đề cốt lõi.

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Đàm phán ba bên Nga, Mỹ, Ukraine tại Abu Dhabi. Phái đoàn Ukraine ngồi bên phải, đối diện với đoàn Nga. Ở giữa là các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff của Mỹ. Ảnh: Ria Novosti

Sau hai ngày, đàm phán giữa đại diện Mỹ, Nga và Ukraine đã khép lại với thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Đây là kết quả cụ thể đáng chú ý nhất của vòng thương lượng trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ tháng 2 năm nay.

Phát biểu sau cuộc đàm phán, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner cho biết Washington nhận thấy một số cơ hội để tiếp tục thu hẹp bất đồng giữa các bên. Tuy nhiên, ông thừa nhận sự thiếu lòng tin giữa Nga và Ukraine vẫn là trở ngại lớn đối với tiến trình hòa bình.

Theo ông Kushner, hai bên có thể tìm được tiếng nói chung trong một số lĩnh vực, nhưng vẫn cần tiếp tục thảo luận về những vấn đề phức tạp hơn, đặc biệt là lãnh thổ.

Ông Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff dự kiến tới Moscow ngày 12/11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trước khi đến Dublin, Ireland, để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mục tiêu của các cuộc tiếp xúc là tiếp tục thảo luận những đề xuất được đưa ra tại Abu Dhabi, đồng thời tìm kiếm khả năng thúc đẩy tiến trình thương lượng.

Một trong những vấn đề Washington muốn đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Putin là mở rộng đàm phán với sự tham gia của các nước châu Âu. Mỹ cho rằng những thỏa thuận về bảo đảm an ninh hậu xung đột cần tính đến vai trò của các đối tác châu Âu, trong khi Moscow vẫn phản đối sự tham gia trực tiếp của các nước này vào tiến trình thương lượng.

Về phía Nga, trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc liên quan đến trao đổi tù binh, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu đã ghi nhận một số điểm đồng thuận nhưng vẫn tồn tại bất đồng đáng kể.

Trong khi đó, trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov đánh giá các cuộc đàm phán đã tạo ra cơ hội tiếp tục đối thoại, song nhấn mạnh vẫn còn nhiều công việc khó khăn phía trước.

Vấn đề lãnh thổ tiếp tục là trở ngại lớn nhất. Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát đối với toàn bộ vùng Donbass, trong khi Kiev bác bỏ yêu cầu này. Các cuộc thương lượng cũng chưa mang lại bước tiến rõ rệt đối với một thỏa thuận ngừng bắn trên Biển Đen.

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Dù chưa đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện, việc Washington nối lại tiếp xúc trực tiếp với cả Moscow và Kiev cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách duy trì động lực ngoại giao, với trọng tâm trước mắt là các biện pháp nhân đạo, bảo đảm an ninh và tìm kiếm những lĩnh vực có thể đạt được thỏa hiệp.

Quang Trung/VOV-Bangkok
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