Đại học Harvard bị điều tra về cáo buộc phân biệt chủng tộc

Thứ Ba, 07:33, 24/03/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 thông báo mở thêm 2 cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, đánh dấu bước leo thang mới trong loạt động thái nhằm vào trường đại học có trụ sở tại bang Massachusetts, cũng như các cơ sở giáo dục hàng đầu khác tại Mỹ.

Theo Bộ Giáo dục Mỹ, Văn phòng Dân quyền (OCR) đã “mở hai cuộc điều tra mới” liên quan đến các cáo buộc Đại học Harvard tiếp tục phân biệt đối xử với sinh viên dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia, vi phạm luật liên bang.

Bộ này cho biết các cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ liệu Đại học Harvard có tiếp tục sử dụng các ưu tiên dựa trên chủng tộc trong tuyển sinh, bất chấp phán quyết năm 2023 của Tòa án Tối cao Mỹ chấm dứt chính sách ưu đãi dành cho người thiểu số trong giáo dục đại học, hay không. Ngoài ra, các cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường cũng sẽ được xem xét.

Hiện phía Đại học Harvard chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, nhà trường đã lên án mọi hình thức phân biệt đối xử và khẳng định mục tiêu là xây dựng môi trường học đường công bằng, bao trùm. Năm ngoái, các nhóm đặc nhiệm của Đại học Harvard cho biết cả sinh viên Do Thái và Hồi giáo đều từng đối mặt với tình trạng kỳ thị và ngược đãi.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền liên bang và Đại học Harvard ngày càng gia tăng. Tuần trước, chính quyền của ông Trump đã khởi kiện trường đại học này nhằm đòi lại hàng tỷ USD, với cáo buộc không bảo vệ sinh viên Do Thái. Trước đó, hồi tháng 2, chính quyền cũng kiện Đại học Harvard vì không hợp tác với một cuộc điều tra liên bang, đồng thời yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến chính sách tuyển sinh.

Mỹ khôi phục cấp visa cho sinh viên Harvard

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài và các bộ phận lãnh sự khôi phục việc xử lý visa cho sinh viên của Đại học Harvard và visa cho khách trao đổi (hạng visa (F-1) và trao đổi học thuật (J-1)).

 

Quang Trung/VOV-Washington
Tiết lộ cuộc điện đàm khiến ông Trump đưa ra quyết định cuối cùng tấn công Iran

VOV.VN - Chưa đầy 48 giờ trước khi cuộc không kích chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump để trình bày lý do tiến hành một cuộc chiến phức tạp xa xôi - điều mà nhà lãnh đạo Mỹ từng phản đối trong chiến dịch tranh cử.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết, Mỹ đang tiến hành đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong bộ máy lãnh đạo Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song khẳng định đó không phải là lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei.

Nền kinh tế toàn cầu đặt “tối hậu thư 2 tuần” cho ông Trump để mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong khi các bên tiếp tục giằng co, giới quan sát cho rằng, chính quyền ông Trump và các đồng minh chỉ còn khoảng 2 tuần để mở cửa eo biển Hormuz. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ buộc phải giả định rằng xung đột sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm, kéo theo hàng loạt hệ lụy tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.

