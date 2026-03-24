Đại học Harvard bị điều tra về cáo buộc phân biệt chủng tộc

Theo Bộ Giáo dục Mỹ, Văn phòng Dân quyền (OCR) đã “mở hai cuộc điều tra mới” liên quan đến các cáo buộc Đại học Harvard tiếp tục phân biệt đối xử với sinh viên dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia, vi phạm luật liên bang.

Bộ này cho biết các cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ liệu Đại học Harvard có tiếp tục sử dụng các ưu tiên dựa trên chủng tộc trong tuyển sinh, bất chấp phán quyết năm 2023 của Tòa án Tối cao Mỹ chấm dứt chính sách ưu đãi dành cho người thiểu số trong giáo dục đại học, hay không. Ngoài ra, các cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường cũng sẽ được xem xét.

Hiện phía Đại học Harvard chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, nhà trường đã lên án mọi hình thức phân biệt đối xử và khẳng định mục tiêu là xây dựng môi trường học đường công bằng, bao trùm. Năm ngoái, các nhóm đặc nhiệm của Đại học Harvard cho biết cả sinh viên Do Thái và Hồi giáo đều từng đối mặt với tình trạng kỳ thị và ngược đãi.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền liên bang và Đại học Harvard ngày càng gia tăng. Tuần trước, chính quyền của ông Trump đã khởi kiện trường đại học này nhằm đòi lại hàng tỷ USD, với cáo buộc không bảo vệ sinh viên Do Thái. Trước đó, hồi tháng 2, chính quyền cũng kiện Đại học Harvard vì không hợp tác với một cuộc điều tra liên bang, đồng thời yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến chính sách tuyển sinh.