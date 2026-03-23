Ông Trump tiết lộ Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” của Iran

Trả lời câu hỏi của phóng viên về danh tính đối tác phía Iran, ông Trump không nêu cụ thể, chỉ cho biết đây là một nhân vật “được kính trọng” và có vai trò lãnh đạo.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy tại Tehran do xung đột. Ảnh: AP

“Chúng tôi đang đàm phán với một người mà tôi tin là rất được kính trọng”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đang trực tiếp tham gia các cuộc tiếp xúc, nhưng từ chối tiết lộ danh tính đối tác phía Iran. Khi được hỏi liệu Washington có đang đàm phán với ông Mojtaba Khamenei hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: “Không, không phải là nhà lãnh đạo tối cao của Iran”.

Ông Trump cũng cho biết phía Mỹ chưa nhận được thông tin rõ ràng về ông Mojtaba Khamenei, đồng thời bày tỏ nghi ngại về tình trạng hiện tại của nhân vật này, cho rằng "không rõ liệu ông ấy còn sống hay không".