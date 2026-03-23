Ông Trump tiết lộ Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” của Iran

Thứ Hai, 21:55, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết, Mỹ đang tiến hành đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong bộ máy lãnh đạo Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song khẳng định đó không phải là lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về danh tính đối tác phía Iran, ông Trump không nêu cụ thể, chỉ cho biết đây là một nhân vật “được kính trọng” và có vai trò lãnh đạo.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy tại Tehran do xung đột. Ảnh: AP

“Chúng tôi đang đàm phán với một người mà tôi tin là rất được kính trọng”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đang trực tiếp tham gia các cuộc tiếp xúc, nhưng từ chối tiết lộ danh tính đối tác phía Iran. Khi được hỏi liệu Washington có đang đàm phán với ông Mojtaba Khamenei hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: “Không, không phải là nhà lãnh đạo tối cao của Iran”.

Ông Trump cũng cho biết phía Mỹ chưa nhận được thông tin rõ ràng về ông Mojtaba Khamenei, đồng thời bày tỏ nghi ngại về tình trạng hiện tại của nhân vật này, cho rằng "không rõ liệu ông ấy còn sống hay không".

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Tổng thống Trump Iran đàm phán Mỹ Iran Mỹ đàm phán với nhân vật cấp cao Iran lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei
Tin liên quan

Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm
VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc “đàm thoại hiệu quả” vào cuối tuần qua. Ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

