Đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan: Được kỳ vọng, song không dễ dàng

Thứ Bảy, 17:12, 11/04/2026
VOV.VN - Cả thế giới đang dõi theo các diễn biến tại Islamabad, Pakistan, nơi phái đoàn cấp cao của Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán trực tiếp mang tính then chốt. Dù vẫn tồn tại nhiều khác biệt sâu sắc, việc hai bên chấp nhận ngồi vào bàn đối thoại đang thắp lên hy vọng về hòa bình.

Trưa nay (theo giờ Việt Nam), phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã tới Pakistan. Tháp tùng ông có Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner – là con rể của Tổng thống Donald Trump.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu cũng đã tới Pakistan trong đêm qua. Tham gia đoàn đàm phán Iran còn có Ngoại trưởng Abbas Araqchi  Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran.

Dam phan my - iran tai pakistan Duoc ky vong, song khong de dang hinh anh 1
Phái đoàn Iran tới Pakistan. Ảnh: Reuters

Cả hai phái đoàn đều đã có những thông điệp gửi tới đối phương trước khi bước vào bàn đàm phán. Tại Pakistan, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nhấn mạnh, nước này sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thực chất và có lợi, song nhấn mạnh các điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng – nhằm nhắc lại tuyên bố trước đó, rằng đàm phán với Mỹ sẽ không thể bắt đầu nếu chưa có cam kết rõ ràng về lệnh ngừng bắn tại Lebanon và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thận trọng và cho rằng Iran bước vào các cuộc đàm phán với Mỹ trong “tình trạng thiếu niềm tin”.

Về phía Mỹ, trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran “không còn nhiều lựa chọn” ngoài việc đàm phán, đồng thời cảnh báo Tehran không nên gây sức ép thông qua các tuyến hàng hải quốc tế. Trong khi, Phó Tổng thống JD Vance kỳ vọng một kết quả đàm phán tích cực, song khẳng định đội ngũ đàm phán của nước này sẽ không dễ dàng nhượng bộ, nếu Iran không thiện chí.

Dam phan my - iran tai pakistan Duoc ky vong, song khong de dang hinh anh 2
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Pakistan đàm phán. Ảnh: Reuters

Là nước trung gian cho cuộc gặp quan trọng này, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết ông hy vọng Mỹ và Iran sẽ tham gia đàm phán một cách xây dựng. Pakistan sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các bên đạt được một “giải pháp lâu dài và bền vững”.

Dự kiến hai bên sẽ bắt đầu thảo luận bản danh sách đề xuất 10 điểm do Iran đưa ra, từ việc ngừng bắn tại Lebanon, lệnh phong tỏa tài sản và lệnh trừng phạt kinh tế bị áp lên Iran, vấn đề eo biển Hormuz, điều khoản bồi thường hậu xung đột, chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres đã hoan nghênh việc Mỹ và Iran đàm phán, hy vọng hai bên sẽ nắm bắt cơ hội ngoại giao này để tham gia một cách thiện chí hướng tới một thỏa thuận toàn diện và lâu dài nhằm giảm leo thang căng thẳng và ngăn chặn xung đột tái diễn.

Các nước Arab vùng Vịnh GCC cũng mong muốn những mối quan ngại về an ninh của khu vực sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nhiều nước kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa và Lebanon cũng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Iran cử 71 người tham gia đàm phán với Mỹ, Israel - Lebanon tìm cơ hội ngừng bắn
VOV.VN - Iran đã cử phái đoàn quy mô lớn gồm 71 thành viên tới Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh đang xuất hiện những tín hiệu ngoại giao mới xoay quanh khả năng ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Nhà báo Minh Nga mổ xẻ đối đầu Mỹ - Iran cùng sương mù chiến tranh và ngoại giao

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đưa Iran trở về thời kỳ Đồ đá, xóa sổ "cả một nền văn minh". Sau đó, ông tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại khá mong manh… Nhà báo Minh Nga làm rõ những lớp sương mù trong cuộc chiến này cũng như nỗ lực ngoại giao giữa các bên.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

