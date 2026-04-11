Đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan: Được kỳ vọng, song không dễ dàng

Trưa nay (theo giờ Việt Nam), phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã tới Pakistan. Tháp tùng ông có Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner – là con rể của Tổng thống Donald Trump.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu cũng đã tới Pakistan trong đêm qua. Tham gia đoàn đàm phán Iran còn có Ngoại trưởng Abbas Araqchi Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran.

Phái đoàn Iran tới Pakistan. Ảnh: Reuters

Cả hai phái đoàn đều đã có những thông điệp gửi tới đối phương trước khi bước vào bàn đàm phán. Tại Pakistan, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nhấn mạnh, nước này sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thực chất và có lợi, song nhấn mạnh các điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng – nhằm nhắc lại tuyên bố trước đó, rằng đàm phán với Mỹ sẽ không thể bắt đầu nếu chưa có cam kết rõ ràng về lệnh ngừng bắn tại Lebanon và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thận trọng và cho rằng Iran bước vào các cuộc đàm phán với Mỹ trong “tình trạng thiếu niềm tin”.

Về phía Mỹ, trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran “không còn nhiều lựa chọn” ngoài việc đàm phán, đồng thời cảnh báo Tehran không nên gây sức ép thông qua các tuyến hàng hải quốc tế. Trong khi, Phó Tổng thống JD Vance kỳ vọng một kết quả đàm phán tích cực, song khẳng định đội ngũ đàm phán của nước này sẽ không dễ dàng nhượng bộ, nếu Iran không thiện chí.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Pakistan đàm phán. Ảnh: Reuters

Là nước trung gian cho cuộc gặp quan trọng này, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết ông hy vọng Mỹ và Iran sẽ tham gia đàm phán một cách xây dựng. Pakistan sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các bên đạt được một “giải pháp lâu dài và bền vững”.

Dự kiến hai bên sẽ bắt đầu thảo luận bản danh sách đề xuất 10 điểm do Iran đưa ra, từ việc ngừng bắn tại Lebanon, lệnh phong tỏa tài sản và lệnh trừng phạt kinh tế bị áp lên Iran, vấn đề eo biển Hormuz, điều khoản bồi thường hậu xung đột, chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres đã hoan nghênh việc Mỹ và Iran đàm phán, hy vọng hai bên sẽ nắm bắt cơ hội ngoại giao này để tham gia một cách thiện chí hướng tới một thỏa thuận toàn diện và lâu dài nhằm giảm leo thang căng thẳng và ngăn chặn xung đột tái diễn.

Các nước Arab vùng Vịnh GCC cũng mong muốn những mối quan ngại về an ninh của khu vực sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nhiều nước kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa và Lebanon cũng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn.