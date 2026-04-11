Iran cử 71 người tham gia đàm phán với Mỹ, Israel - Lebanon tìm cơ hội ngừng bắn

Thứ Bảy, 13:25, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran đã cử phái đoàn quy mô lớn gồm 71 thành viên tới Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh đang xuất hiện những tín hiệu ngoại giao mới xoay quanh khả năng ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Phái đoàn Iran tại Islamabad gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia kỹ thuật, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh, theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim đưa tin hôm 11/4. Dẫn đầu phái đoàn là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cùng với sự tham gia của Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Theo hãng tin Tasnim, do tính chất phức tạp của các cuộc thương lượng với Mỹ, Tehran đã bổ sung hàng loạt chuyên gia và ủy ban kỹ thuật vào phái đoàn để hỗ trợ tham vấn trực tiếp.

iran cu 71 nguoi tham gia dam phan voi my, israel - lebanon tim co hoi ngung ban hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington duy trì lập trường cứng rắn qua bản đề xuất 15 điểm. Theo đó, phía ông Trump kỳ vọng một thỏa thuận mang tính đột phá, không chỉ buộc Iran loại bỏ chương trình hạt nhân và chuyển giao vật liệu nhạy cảm, mà còn phải thu hẹp sức mạnh quân sự cũng như khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz.

Phái đoàn Mỹ dự kiến do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể của ông Trump.

Trong khi đó, song song với tiến trình Mỹ–Iran tại Pakistan, một kênh ngoại giao khác cũng đang được khởi động tại Trung Đông. Văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết các nhà ngoại giao Lebanon và Israel dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn.

Theo thông báo, trong cuộc điện đàm do Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michael Issa làm trung gian, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad đã nhất trí sẽ gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington vào ngày 14/4, nhằm thảo luận về việc tuyên bố ngừng bắn cũng như thời điểm khởi động các cuộc đàm phán song phương dưới sự bảo trợ của Washington.

Tuy nhiên, những vấn đề tồn đọng vẫn chưa được giải quyết. Ông Leiter hôm 10/4 xác nhận cuộc gặp, song nhấn mạnh rằng Israel từ chối thảo luận bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có liên quan đến Hezbollah.

Trước đó, Lebanon khẳng định sẽ không bước vào bàn đàm phán nếu chưa có lệnh ngừng bắn, trong khi Israel bác bỏ quan điểm coi việc chấm dứt xung đột với Hezbollah là điều kiện tiên quyết cho đối thoại.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
