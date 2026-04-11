Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

Nói về nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định: “Tôi nghĩ việc này sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Và nếu không, chúng ta sẽ có thể kết thúc nó bằng cách này hay cách khác”.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước chuyến thăm gây quỹ tại trang trại rượu vang Trump ở vùng Piedmont thuộc Virginia, Tổng thống cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này. “Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% của thỏa thuận”, ông nói.

Theo CNN, khi được hỏi liệu thỏa thuận có bao gồm cả eo biển hay không, ông Trump trả lời là có.

“Vâng, nhưng nó sẽ tự động mở cửa”, ông trả lời, và sau đó nói thêm rằng ông tin rằng con kênh này sẽ được mở “khá sớm”.

Phó Tổng thống JD Vance đang bay tới Pakistan để dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với Iran. Chiều 10/4, ông Trump nói về ông Vance: "Tôi chúc ông ấy may mắn. Ông ấy đang đảm nhận một nhiệm vụ lớn”.