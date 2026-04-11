Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

Thứ Bảy, 07:27, 11/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4  tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nói về nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định: “Tôi nghĩ việc này sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Và nếu không, chúng ta sẽ có thể kết thúc nó bằng cách này hay cách khác”.

Ong trump Dam phan iran tap trung vao hat nhan, hormuz se tu dong mo tro lai hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước chuyến thăm gây quỹ tại trang trại rượu vang Trump ở vùng Piedmont thuộc Virginia, Tổng thống cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này. “Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% của thỏa thuận”, ông nói.

Theo CNN, khi được hỏi liệu thỏa thuận có bao gồm cả eo biển hay không, ông Trump trả lời là có.

“Vâng, nhưng nó sẽ tự động mở cửa”, ông trả lời, và sau đó nói thêm rằng ông tin rằng con kênh này sẽ được mở “khá sớm”.

Phó Tổng thống JD Vance đang bay tới Pakistan để dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với Iran. Chiều 10/4, ông Trump nói về ông Vance: "Tôi chúc ông ấy may mắn. Ông ấy đang đảm nhận một nhiệm vụ lớn”.

Thủ tướng Anh.JPG

Anh và Mỹ thảo luận các lựa chọn quân sự cho eo biển Hormuz

VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 10/4 cho biết, trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về năng lực quân sự cũng như các phương án hậu cần nhằm bảo đảm việc đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Kịch bản nào sẽ định đoạt cục diện Mỹ - Iran sau 2 tuần ngừng bắn?
Kịch bản nào sẽ định đoạt cục diện Mỹ - Iran sau 2 tuần ngừng bắn?

VOV.VN - Sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, giới quan sát nhận định cục diện Trung Đông đang đứng trước nhiều kịch bản khó lường, từ hạ nhiệt kéo dài đến nguy cơ leo thang trở lại, trong đó yếu tố then chốt nằm ở eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán sắp tới.

Kịch bản nào sẽ định đoạt cục diện Mỹ - Iran sau 2 tuần ngừng bắn?

Kịch bản nào sẽ định đoạt cục diện Mỹ - Iran sau 2 tuần ngừng bắn?

VOV.VN - Sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, giới quan sát nhận định cục diện Trung Đông đang đứng trước nhiều kịch bản khó lường, từ hạ nhiệt kéo dài đến nguy cơ leo thang trở lại, trong đó yếu tố then chốt nằm ở eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán sắp tới.

Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận
Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận

Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí
Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran vừa tuyên bố rằng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của Iran sẽ không làm nhụt chí các chiến binh Iran. Mới đây, Israel đã hạ sát quan chức phụ trách tướng tình báo của lực lương Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Khademi.

Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí

Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran vừa tuyên bố rằng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của Iran sẽ không làm nhụt chí các chiến binh Iran. Mới đây, Israel đã hạ sát quan chức phụ trách tướng tình báo của lực lương Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Khademi.

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15
Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

