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Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận với Mỹ về Greenland

Thứ Bảy, 18:47, 19/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, Đan Mạch đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Thỏa thuận này trao cho Washington quyền kiểm soát an ninh thường trực đối với Greenland, đồng thời ngăn chặn hoàn toàn việc Nga và Trung Quốc thiết lập căn cứ tại vùng lãnh thổ Bắc Cực chiến lược này.

Dự kiến, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.

Trước đó, các tuyên bố của ông Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập khả năng sử dụng vũ lực, đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với các nước châu Âu và khối NATO. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau khi nhóm công tác ba bên Đan Mạch - Greenland - Mỹ được thành lập để đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lokke Rasmussen nhận định thỏa thuận tôn trọng các lằn ranh đỏ do Copenhagen đặt ra, giúp củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Dan mach hoan nghenh thoa thuan voi my ve greenland hinh anh 1
Văn bản mới giữa Mỹ và Đan Mạch sẽ ngăn chặn hoàn toàn việc Nga hay Trung Quốc đặt căn cứ, đưa quân hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại Greenland - Ảnh: Reuters

Về vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản tiếp tục công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland, Jens-Frederik Nielsen cũng đánh giá cao giải pháp thỏa hiệp này vì đã bảo đảm được lợi ích cốt lõi và an ninh của hòn đảo.

Về phía Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng thỏa thuận trao cho Mỹ quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn mà không tốn kém chi phí. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, văn bản này ngăn chặn hoàn toàn việc Nga hay Trung Quốc đặt căn cứ, đưa quân hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại đây. Washington sẽ lập tức xúc tiến việc tăng cường hiện diện quân sự, với kế hoạch mở thêm ba căn cứ mới ở phía nam Greenland bên cạnh căn cứ Pituffik ở phía bắc. Quy chế này vẫn sẽ được duy trì ngay cả khi Greenland trở thành một quốc gia độc lập trong tương lai.

Anh Tuấn /VOV-Paris
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