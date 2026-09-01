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Đan Mạch mở lại Đại sứ quán tại Syria

Thứ Ba, 06:19, 01/09/2026
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VOV.VN - Tiếp bước nhiều quốc gia châu Âu và khu vực, hôm 31/8, Đan Mạch đã chính thức mở lại cơ quan đại diện ngoại giao nước này ở Syria sau hơn một thập kỷ hai nước gián đoạn quan hệ.

Lễ mở lại Đại sứ quán Đan Mạch tại Syria, có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao hai nước, trong đó có Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani. Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Syria Al-Shaibani khẳng định việc mở lại Đại sứ quán Đan Mạch tại Damascus, mở ra chương mới trong quan hệ bang giao giữa hai nước, có tác dụng khuyến khích các quốc gia châu Âu khác tiến hành bước đi tương tự.  

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Thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Reuters

Cũng như nhiều quốc gia châu Âu và phương Tây, Đan Mạch đã đóng cửa Đại sứ quán và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria, sau khi nội chiến bùng phát tại quốc gia A rập năm 2011. Trước Đan Mạch, hai nước châu Âu khác Đức và Anh, cũng đã khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại Đại sứ quán tại Syria lần lượt vào tháng 3 và tháng 7/2025, chỉ vài tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al Assad bị lật đổ cuối năm 2024. Tại khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar là những quốc gia đầu tiên khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại Đại sứ quán tại Syria.

Bá Thi/VOV-Cairo
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