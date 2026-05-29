English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục

Thứ Sáu, 11:01, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố sáng 29/5 (theo giờ địa phương), tổng dân số của nước này - tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy, tổng dân số của nước này tính đến ngày 1/10/2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5%, so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ ba liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử.

dan so nhat ban tiep tuc suy giam xuong muc ky luc hinh anh 1
Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục. Ảnh: NHK

Xét theo từng địa địa phương, Hokkaido chứng kiến ​​mức giảm lớn nhất với 239.000 người, tiếp theo là Shizuoka với 164.000 người và Hyogo với 141.000 người… Tokyo và Okinawa là hai địa phương duy nhất của Nhật Bản có dân số tăng so với cuộc khảo sát trước đó, với các mức lần lượt là 199.000 người ở Tokyo và 1.000 người ở Okinawa. Trong khi đó, 6 tỉnh vốn từng chứng kiến ​​sự tăng trưởng dân số trong cuộc khảo sát trước đó là Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Shiga và Fukuoka, cũng bắt đầu trải qua tình trạng suy giảm dân số.

Xét theo số liệu từng đô thị, trong tổng số 1.719 đô thị, Nhật Bản ghi nhận có 161 đô thị, tương đương 9,4%, có sự tăng trưởng dân số. Mức tăng cao nhất là ở 23 quận của Tokyo, với 220.000 người, tiếp theo là thành phố Osaka với 56.000 người và thành phố Fukuoka với 52.000 người. Trong khi đó, Nhật Bản cũng có 1.558 đô thị có dân số giảm, thành phố Kitakyushu chứng kiến ​​mức giảm lớn nhất với 35.000 người, tiếp theo là thành phố Shizuoka với 34.000 người và thành phố Kyoto với 32.000 người.

Cũng theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tổng số hộ gia đình của Nhật Bản tính đến ngày 01/10/2025 là 57.124.507 hộ, tăng khoảng 1.294.000 hộ so với cuộc khảo sát trước đó, đạt mức cao nhất kể từ năm 1970 - thời điểm Nhật Bản bắt đầu có số liệu so sánh. Tuy nhiên, số người trung bình của mỗi hộ gia đình lại giảm từ mức 2,26 xuống còn 2,15 người. Theo lý giải của Bộ Nội vụ và Truyền thông, thực trạng này phản ánh số lượng hộ gia đình độc thân trong số những người cao tuổi đang ngày càng tăng lên.

Vào tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập cơ quan mới mang tên “Trụ sở Chiến lược dân số” do Thủ tướng Takaichi Sanae đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số, hướng tới kiến tạo một xã hội nơi mọi người đều có thể sinh sống ở nơi họ lựa chọn. Cơ quan mới sẽ xem xét các hình thức hỗ trợ chính quyền địa phương vượt qua tình trạng suy giảm dân số, song song với việc thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế tại các khu vực.

Cùng với đó, Chính phủ Nhật Bản cũng triển khai nhiều biện pháp khuyến khích sinh con như trợ cấp tài chính, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ và hỗ trợ nhà ở cho cặp đôi trẻ… Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, những nỗ lực này đến nay được cho là chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng thực trạng suy giảm dân số nghiêm trọng tại quốc gia Đông Á này.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tag: VOV dân số Nhật Bản dân số suy giảm Bộ Nội vụ già hóa dân số mức giảm lớn nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản và nghịch lý lương tăng nhưng thu nhập thực chất giảm
Nhật Bản và nghịch lý lương tăng nhưng thu nhập thực chất giảm

VOV.VN - Tình trạng giá cả leo thang không chỉ khiến chi phí sinh hoạt của người dân Nhật Bản ngày càng tăng, mà còn tạo ra nhiều nghịch lý trong nền kinh tế nước này.

Nhật Bản và nghịch lý lương tăng nhưng thu nhập thực chất giảm

Nhật Bản và nghịch lý lương tăng nhưng thu nhập thực chất giảm

VOV.VN - Tình trạng giá cả leo thang không chỉ khiến chi phí sinh hoạt của người dân Nhật Bản ngày càng tăng, mà còn tạo ra nhiều nghịch lý trong nền kinh tế nước này.

Nhật Bản siết chặt chế tài đối với xe đạp
Nhật Bản siết chặt chế tài đối với xe đạp

VOV.VN - Trong bối cảnh việc sử dụng các loại xe đạp tham gia giao thông tại các đô thị lớn tăng nhanh, kéo theo tình trạng vi phạm luật giao thông của người đi xe đạp, các cơ quan chức năng của Nhật Bản phải siết chặt chế tài đối với loại “phương tiện giao thông xanh” này.

Nhật Bản siết chặt chế tài đối với xe đạp

Nhật Bản siết chặt chế tài đối với xe đạp

VOV.VN - Trong bối cảnh việc sử dụng các loại xe đạp tham gia giao thông tại các đô thị lớn tăng nhanh, kéo theo tình trạng vi phạm luật giao thông của người đi xe đạp, các cơ quan chức năng của Nhật Bản phải siết chặt chế tài đối với loại “phương tiện giao thông xanh” này.

Nhật Bản lộng lẫy và huyền ảo trong mùa hoa anh đào 2026
Nhật Bản lộng lẫy và huyền ảo trong mùa hoa anh đào 2026

VOV.VN - Ngoại trừ những vùng có giống anh đào nở sớm từ tháng 1 và tháng 2 như Okinawa, Atami, Kawazu, từ ngày 18/3, các tuyến hoa anh đào tại Nhật Bản đã bắt đầu nở rộ với hướng di chuyển dịch dần từ Nam lên Bắc. Mặc dù nở sớm hơn mọi năm, anh đào Nhật Bản vẫn lộng lẫy và huyền ảo.

Nhật Bản lộng lẫy và huyền ảo trong mùa hoa anh đào 2026

Nhật Bản lộng lẫy và huyền ảo trong mùa hoa anh đào 2026

VOV.VN - Ngoại trừ những vùng có giống anh đào nở sớm từ tháng 1 và tháng 2 như Okinawa, Atami, Kawazu, từ ngày 18/3, các tuyến hoa anh đào tại Nhật Bản đã bắt đầu nở rộ với hướng di chuyển dịch dần từ Nam lên Bắc. Mặc dù nở sớm hơn mọi năm, anh đào Nhật Bản vẫn lộng lẫy và huyền ảo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ