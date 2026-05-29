Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục

Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy, tổng dân số của nước này tính đến ngày 1/10/2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5%, so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ ba liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử.

Xét theo từng địa địa phương, Hokkaido chứng kiến ​​mức giảm lớn nhất với 239.000 người, tiếp theo là Shizuoka với 164.000 người và Hyogo với 141.000 người… Tokyo và Okinawa là hai địa phương duy nhất của Nhật Bản có dân số tăng so với cuộc khảo sát trước đó, với các mức lần lượt là 199.000 người ở Tokyo và 1.000 người ở Okinawa. Trong khi đó, 6 tỉnh vốn từng chứng kiến ​​sự tăng trưởng dân số trong cuộc khảo sát trước đó là Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Shiga và Fukuoka, cũng bắt đầu trải qua tình trạng suy giảm dân số.

Xét theo số liệu từng đô thị, trong tổng số 1.719 đô thị, Nhật Bản ghi nhận có 161 đô thị, tương đương 9,4%, có sự tăng trưởng dân số. Mức tăng cao nhất là ở 23 quận của Tokyo, với 220.000 người, tiếp theo là thành phố Osaka với 56.000 người và thành phố Fukuoka với 52.000 người. Trong khi đó, Nhật Bản cũng có 1.558 đô thị có dân số giảm, thành phố Kitakyushu chứng kiến ​​mức giảm lớn nhất với 35.000 người, tiếp theo là thành phố Shizuoka với 34.000 người và thành phố Kyoto với 32.000 người.

Cũng theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tổng số hộ gia đình của Nhật Bản tính đến ngày 01/10/2025 là 57.124.507 hộ, tăng khoảng 1.294.000 hộ so với cuộc khảo sát trước đó, đạt mức cao nhất kể từ năm 1970 - thời điểm Nhật Bản bắt đầu có số liệu so sánh. Tuy nhiên, số người trung bình của mỗi hộ gia đình lại giảm từ mức 2,26 xuống còn 2,15 người. Theo lý giải của Bộ Nội vụ và Truyền thông, thực trạng này phản ánh số lượng hộ gia đình độc thân trong số những người cao tuổi đang ngày càng tăng lên.

Vào tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập cơ quan mới mang tên “Trụ sở Chiến lược dân số” do Thủ tướng Takaichi Sanae đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số, hướng tới kiến tạo một xã hội nơi mọi người đều có thể sinh sống ở nơi họ lựa chọn. Cơ quan mới sẽ xem xét các hình thức hỗ trợ chính quyền địa phương vượt qua tình trạng suy giảm dân số, song song với việc thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế tại các khu vực.

Cùng với đó, Chính phủ Nhật Bản cũng triển khai nhiều biện pháp khuyến khích sinh con như trợ cấp tài chính, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ và hỗ trợ nhà ở cho cặp đôi trẻ… Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, những nỗ lực này đến nay được cho là chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng thực trạng suy giảm dân số nghiêm trọng tại quốc gia Đông Á này.