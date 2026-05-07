Nhật Bản sẽ đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay từ năm 2027

Ô tô bay là loại phương tiện di chuyển trên không, chủ yếu sử dụng công nghệ của các thiết bị bay không người lái (UAV), có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng thông qua hệ thống động cơ, cánh quạt chạy bằng điện, được coi là loại phương tiện giao thông thế hệ mới đầy tiềm năng, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn, giới kinh tế và người tham gia giao thông tại Triển lãm thế giới Osaka 2025.

Ô tô bay được ra mắt tại Triển lãm thế giới Osaka 2025. Ảnh: Jiji Press

Trước đây, Nhật Bản đã có kế hoạch đưa vào vận hành thương mại ô tô bay từ nửa cuối của những năm 2020, tức là trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến 2030. Kế hoạch ban đầu này không ấn định thời gian cụ thể, nhưng do nhu cầu thực tế ngày một tăng cao, Hội đồng hợp tác công tư Nhật Bản đã quyết định điều chỉnh kế hoạch theo hướng cụ thể hóa lộ trình thực hiện.

Theo lộ trình mới, dịch vụ ô tô bay sẽ được triển khai tại Tokyo, Osaka, Shizuoka và một số thành phố khác ngay trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2028, với mục tiêu ban đầu là phục vụ các hoạt động tham quan, ngắm cảnh. Đồng thời, sẽ tiếp tục chuẩn hóa các yếu tố liên quan quản lý bay, hoàn thiện kỹ thuật điều khiển từ xa, điều chỉnh cơ chế nhà nước, nâng cấp công nghệ… hướng tới tự động hóa dịch vụ và mở rộng quy mô sử dụng từ nửa cuối những năm 2030.

Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đang hướng tới hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một xã hội giao thông bay tự do, an toàn từ năm 2040 và đang tập trung giải quyết các vấn đề liên quan tới cơ chế, nâng cao tính an toàn và tiện lợi của loại hình dịch vụ mới này… Ô tô bay được kỳ vọng là sẽ góp phần giúp Nhật Bản giải quyết nhiều bài toán nan giải hiện nay như tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm ùn tắc giao thông.