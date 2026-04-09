Đêm bình yên đầu tiên ở Vùng Vịnh sau gần 6 tuần bùng phát chiến sự Iran

Thứ Năm, 16:01, 09/04/2026
VOV.VN - Các quốc gia vùng Vịnh lần đầu không ghi nhận tấn công tên lửa hay UAV trong đêm sau nhiều tuần xung đột, cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt tạm thời tại Trung Đông.

Các quốc gia vùng Vịnh cho biết không ghi nhận bất kỳ vụ tấn công bằng tên lửa hay máy bay không người lái nào trong đêm - lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát và lan rộng trong khu vực.

Theo ghi nhận vào sáng sớm 9/4 tại khu vực Vùng Vịnh, các kênh thông tin chính thức của chính phủ đã không phát đi cảnh báo tấn công như thường lệ, cho thấy tình hình an ninh tạm thời lắng dịu.

Khói bốc lên từ một tòa nhà khi trúng đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, tại khu Seef, Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Gần 6 tuần qua, các quốc gia vùng Vịnh liên tục báo cáo các vụ tấn công từ Iran trên mạng xã hội, với tần suất gần như hằng ngày, trong bối cảnh Mỹ duy trì hiện diện quân sự lớn tại khu vực.

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được cho là phải mất vài giờ mới có hiệu lực hoàn toàn trong ngày 8/4, khi nhiều quốc gia vẫn ghi nhận các vụ đánh chặn tên lửa cho đến buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trong những giờ gần đây, các kênh thông tin bất ngờ “im lặng”, cho thấy các lực lượng Iran dường như đã tạm dừng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết báo cáo gần nhất vào sáng 8/4 ghi nhận một số ngôi nhà tại khu vực Sitra bị hư hại do mảnh vỡ từ một máy bay không người lái Iran bị đánh chặn.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, không có vụ tấn công nào được ghi nhận kể từ chiều 8/4, sau khi Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã đánh chặn 17 tên lửa đạn đạo và 35 máy bay không người lái từ Iran.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng xác nhận không có vụ tấn công nào trong vòng 15 giờ qua.

Tương tự, Qatar cho biết không xảy ra sự cố trong 14 giờ gần nhất, sau khi lực lượng vũ trang nước này đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và nhiều máy bay không người lái.

Tại Kuwait, các quan chức quốc phòng cũng không ghi nhận vụ tấn công nào trong 14 giờ qua, sau khi phát hiện 4 tên lửa đạn đạo và 42 máy bay không người lái trong vòng 24 giờ trước đó.

Trong khi đó, Oman cho biết không có cuộc không kích nào trong 24 giờ qua.

Giới quan sát nhận định việc không có các cuộc tấn công trong đêm là tín hiệu tích cực hiếm hoi, cho thấy lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi căng thẳng khu vực chưa được giải quyết triệt để và các lực lượng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao.

Hoàng Phạm/VOV.VN
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố duy trì toàn bộ lực lượng quân sự quanh Iran cho đến khi đạt thỏa thuận đầy đủ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ hành động mạnh chưa từng có nếu đàm phán thất bại.

VOV.VN - Sau hơn 5 tuần giao tranh, chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran chưa đạt được các mục tiêu cốt lõi, trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh lại gia tăng.

VOV.VN - Iran cho rằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là "phi lý", trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Lebanon.

